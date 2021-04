Life

Ο Πάνος Καλλίδης αποκαλύπτεται στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πάνος Καλλίδης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", για την συμμετοχή του στο "Survivor" και την οικειοθελή αποχώρησή του.

Για την συμμετοχή του στο "Survivor", την οικειοθελή αποχώρησή του, αλλά και τι του έλεψε περισσότερο κατά την διάρκεια της παραμονής του στο ριάλιτι επιβίωσης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο Πάνος Καλλίδης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ρωτήθηκε αν μετέφερε τελικά μήνυμα χωρισμού στον Γιώργο Λιβάνη από τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

«Πριν τρεις εβδομάδες που έφυγα από το Survivor ήταν διαφορετικές οι ομάδες, μπλε και κόκκινοι, άλλες οι συνθήκες. Όταν έφυγα εγώ ισχύει, αυτό που είπε και η Μαριαλένα στον Ατζούν, ότι έχει κατι σοβαρό έξω και ότι της άρεσε αυτό που έχει έξω. Τώρα βλέπω αυτό που βλέπετε και εσείς… Εγώ στον Γιώργο είπα ότι έβλεπα μέσα στο παιχνίδι, ότι δεν τρέχει κάτι με τον Σάκη, ότι τα παιδιά, επειδή είχαν μια σχέση δύο χρόνων, είναι φυσιολογικό να κάτσουν να μιλήσουν και να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Δεν έβλεπα μια αναζωπύρωση σχέσης.

Τώρα βλέποντας την κάμερα να βγάζει την Μαριαλένα και τον Σάκη να είναι πιο κοντά, δεν ξέρω αν είναι αναζωπύρωση μιας σχέσης. Ο Λιβάνης έχει να σκεφτεί αν ισχύει αυτό που βλέπει, ή αν είναι κάτι που αφήνει η παραγωγή να εξελιχθεί έτσι. Ένας λόγος που μπήκε ο Σάκης ήταν επειδή ήταν ο πρώην της Μαριαλένας.

Εγώ νομίζω ότι ο Λιβάνης είναι μαζί με την Μαριαλένα. Δεν έχουμε κάνει τέτοιες κουβέντες. Πιστεύω ότι την περιμένει.», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καλίδης.

Ειδήσεις σήμερα

Γιώργος Καραϊβάζ: Η διαδρομή του από την Καλλίφυτο της Δράμας μέχρι τη δημοσιογραφία (βίντεο)

Κορονοϊός: Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη “χτυπά” και εμβολιασμένους

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη και η επίδραση σε κάθε ζώδιο (βίντεο)