Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη και το σπαρακτικό “αντίο” στον δημοσιογράφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτισε τον Γιώργο Καραϊβάζ η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, Κούλα Αρμουτίδου.

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα αποχαιρέτισε τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ έξω από το σπίτι του στον Άλιμο την Παρασκευή, η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, Κούλα Αρμουτίδου.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ, η κηδεία του οποίου έγινε την Κυριακή στην Καλλίφυτο Δράμας, λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας είχε ασχοληθεί με τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη και είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της Κούλας Αρμουτίδου και του Γιάννη Τοπαλούδη.

Μάλιστα, χθες και ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη με ανάρτησή του στο Facebook αποχαιρέτησε τον «αγαπητό του φίλο» και τον κάλεσε να αγκαλιάσει εκεί ψηλά την Ελένη του μόλις τη συναντήσει.

«Η ανθρώπινη ζωή στις μέρες μας δυστυχώς δεν έχει καμία αξία. Την αφαιρούν με τόση ευκολία, αδιαφορώντας για τα πάντα που αφήνει πίσω του και για όσους αγάπησε», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Φίλε Γιώργο Καραιβαζ. Κρίμα και άδικο και άνανδρο πολύ ο τρόπος που έφυγες. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να αποδώσουν τον αδόκητο, απανθρωπο, απροσδοκητο,αναπάντεχο χαμό σου. Η ανθρώπινη ζωή δυστυχώς στις μέρες μας δεν έχει καμία αξία. Την αφαιρούν με τόση ευκολία,αδιαφορώντας για τα πάντα που αφήνει πίσω του και για όσους αγάπησε.

Θλίβομαι και αγανακτώ και πονώ.

Κρίμα στα νιάτα σου και στην προσφορά σου.

Φίλε Γιώργο εκεί ψηλά που σήμερα θα φτάσεις υπάρχουν πολλοί Άγγελοι που θα τρέξουν να σε υποδεχτούν,εκεί ανάμεσα τους ξεχώρισε το δικό μου Άγγελο και πες της πόσο την :”ΑΓΑΠΩ”ΚΑΙ ΠΟΣΟ:”ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ” ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ .ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ ΣΟΥ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ ΔΡΑΜΑΣ.ΕΚΕΙ ΣΤΟΥΣ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΟΥ. ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ ΣΟΥ,ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΣΟΥ,ΣΤΗΝ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ ΣΟΥ. ΓΙΩΡΓΟ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΖΗΝΑΣ Η ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΕΙΑ.

ΘΑ θυμόμαστε όμως με τα μάτια της ψυχής μας,την παρουσία σου,απουσία σου.

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο. Οι Ουρανοί άνοιξαν να υποδεχθούν ακόμη ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Από το εξωτερικό ήρθαν οι εκτελεστές; (βίντεο)

Μητσοτάκης: Self tests για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Κεραμέως: Μέρα αισιοδοξίας η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο