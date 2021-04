Πολιτική

Πελώνη: Δωρεάν self test σε 900.000 εργαζόμενους

Πότε εκτιμάται πως θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 για τους υγιείς 40άρηδες. Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων.

«Με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, για πρώτη φορά οι εκτός επικράτειας Έλληνες εκλογείς έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Για να ψηφιστεί, ωστόσο, ο σχετικός νόμος με την απαραίτητη εκ του Συντάγματος πλειοψηφία, τέθηκαν με απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ περιορισμοί στο δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Και αυτό, σε αντίθεση με τη θέση της Κυβέρνησης και της ΝΔ που ήταν και παραμένει ξεκάθαρη: δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό».

Η κ. Πελώνη πρόσθεσε ότι «μόλις τώρα η αρμόδια αναπληρώτρια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, δήλωσε σε συνέντευξή της στον “Εθνικό Κήρυκα” ότι το κόμμα της τάσσεται πλέον υπέρ της άρσης των περιορισμών στο δικαίωμα των Ελλήνων της διασποράς να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψήφου, υποσχόμενη μάλιστα ότι “θα τους καταργήσουμε αμέσως μόλις επιστρέψουμε στη διακυβέρνηση της χώρας”. Για να μη χάνεται λοιπόν χρόνος, η Κυβέρνηση με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καταθέτει σήμερα στη Βουλή νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών. Με τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίζεται η απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί το Σύνταγμα».

Όπως εξήγησε η κυβερνητική εκπρόσωπος «αυτό που προτείνεται προς κατάργηση είναι η προϋπόθεση παραμονής δύο ετών στην Ελλάδα κατά την τελευταία 35ετία και η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος. Καλούμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την πλήρη κατάργηση αυτών των κριτηρίων, κάτι που και ο ίδιος επιθυμεί. Και τον καλωσορίζουμε στη λογική», κατέληξε σχετικά η κ. Πελώνη.

Ικανοποίηση για το άνοιγμα των Λυκείων και τα self tests

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο άνοιγμα των Λυκείων και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, ανέφερε: «Από σήμερα - ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων - επαναλειτουργούν τα Λύκεια σε όλη τη χώρα. Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια όλων προβλέπεται αυστηρή τήρηση των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν, αλλά και αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού τεστ κορονοϊού από κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου δύο φορές την εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει και για το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό καθαριότητας.

Το νόημα της συγκεκριμένης παρέμβασης δημόσιας υγείας είναι η έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση των ολιγοσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης και να πετύχουμε την ασφαλή λειτουργία των σχολείων».

Όπως αναλυτικά είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος «τα επιδημιολογικά συμπεράσματα θα συνεχίσουν να εξάγονται από τον ΕΟΔΥ στη βάση των θετικών επιβεβαιωτικών κρουσμάτων που θα καταγράφονται διακριτά στην ημερήσια ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Το γεγονός ότι παραλήφθηκαν περισσότερα από 380.000 τεστ μέσα σε τρεις ημέρες και έγιναν 250.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις του πληθυσμού εκπαιδευτικών και μαθητών δείχνει την σημαντική ανταπόκρισή τους σε αυτό το μέτρο.

Συνολικά 613 μαθητές και καθηγητές -ως επί το πλείστον ασυμπτωματικοί- που βρέθηκαν θετικοί με την χρήση των self test, έμειναν σήμερα στο σπίτι τους και δεν εξέθεσαν τους συμμαθητές και τους συναδέλφους τους σε κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού. Και η πρώτη εφαρμογή του χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιτυχία».

Δωρεάν self test σε περίπου 900.000 εργαζόμενους

Επικαλούμενη τα λόγια του Πρωθυπουργού πως «όταν η Κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα», η κ. Πελώνη είπε πως «καθώς παραλαμβάνουμε περισσότερα τεστ, αυτή την εβδομάδα θα διαθέσουμε μέσω των φαρμακείων δωρεάν τεστ σε περίπου 900.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως, για παράδειγμα στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη Δικαιοσύνη».

Και υπογράμμισε ότι «η χώρα μας, για άλλη μια φορά, πρωτοπορεί, καθιερώνοντας δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο που θα συμβάλει τόσο σε ένα ασφαλέστερο άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων όσο και στην ανάσχεση της πανδημίας. Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρκεια, έχει ήδη προχωρήσει νέος διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 10 εκατομμυρίων self tests.

Σημειώνεται πως, καθώς θα έχουμε ιλιγγιώδη αύξηση των καθημερινών τεστ, είναι αυτονόητο πως θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Αυτό βέβαια δεν θα σημαίνει επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, αλλά έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων του ιού, γεγονός που θα συμβάλει στην αυξημένη αυτοπροστασία, τον αυτοπεριορισμό, την έγκαιρη ιχνηλάτηση και - κατ’ επέκταση - στην ανάσχεση της διασποράς. Πρόσφατα στοιχεία από την χρήση του self test σε σχολεία, δύο φορές την εβδομάδα, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξαν ότι η έγκαιρη διάγνωση ασυμπτωματικών φορέων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της διασποράς, ακόμα και σε περιβάλλον κυκλοφορίας των μεταλλαγμένων στελεχών».

«Το άνοιγμα του λιανεμπορίου μπορεί να δώσει ανάσες στην αγορά»

Η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακολούθως στις τροποποιήσεις των μέτρων για τη λειτουργία του λιανεμπορίου επισημαίνοντας πως «από σήμερα ανοίγει το λιανεμπόριο τόσο στην Αχαΐα με ραντεβού εντός και εκτός καταστήματος, όσο και στη Θεσσαλονίκη με ραντεβού εκτός καταστήματος, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και στην Κοζάνη, όπου έχουμε μια πολύ σοβαρή επιδείνωση. Χρειάζεται εκεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να διακοπεί η διασπορά του ιού.

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τήρηση των κανόνων μπορεί πράγματι να δώσει ανάσες στην αγορά και να συμβάλει στην εκτόνωση της κοινωνίας. Είναι, ωστόσο, ανάγκη να αποφεύγονται φαινόμενα συγχρωτισμού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε πλατείες, όπως και σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων που διαθέτουν καφέ take away. Είναι άδικο να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των δικών μας την ώρα που πλησιάζουμε στην έξοδο από την κρίση της πανδημίας».

Τον Ιούνιο εκτιμάται πως θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για τους υγιείς 40άρηδες

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κ. Πελώνη είπε για τους εμβολιασμούς ότι «απόφαση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε με σταδιακά και ασφαλή βήματα στην επαναλειτουργία οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Σύμμαχοί μας στην προσπάθεια αυτή είναι η βελτίωση του καιρού, η αξιοποίηση των self tests και πάνω απ’ όλα η πρόοδος των εμβολιασμών».

Και τόνισε: «Η επιχείρηση “Ελευθερία” προχωρά υποδειγματικά και όλα τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας γίνονται άμεσα. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα πάνω από 2.160.000 εμβολιασμοί και συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς ανάλογα με τις ροές που φτάνουν στη χώρα μας. Εκτιμάται ότι -εφόσον γίνουν οι προγραμματισμένες για το δεύτερο τρίμηνο παραδόσεις- τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για τους υγιείς 40άρηδες.

Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή -όπως έχει τονίσει σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- είναι η ευρύτερη συμμετοχή στον εμβολιασμό των μεγαλύτερης ηλικίας συμπολιτών μας. Και σε αυτό οφείλουμε να συμπράξουμε όλοι. κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, Εκκλησία, συλλογικοί, κοινωνικοί φορείς.

Είναι, άλλωστε αποδεδειγμένο ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νόσησης από κορονοϊό κι ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο σοβαρής προσβολής διασωλήνωσης και απώλειας ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, από τους 200 ηλικιωμένους συμπολίτες μας που είχαν διασωληνωθεί, οι 197 δεν είχαν εμβολιαστεί. Είναι, λοιπόν, ανάγκη, ειδικά για τους μεγαλύτερους, να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό. Είναι στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας, αλλά και προστασίας των ανθρώπων που αγαπούν», υπογράμμισε κλείνοντας η κυβερνητική εκπρόσωπος.

