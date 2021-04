Πολιτική

Γιάννος Παπαντωνίου: Στον Ανακριτή για τις φρεγάτες

Ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του που κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία. Γιατί κατηγορείται ο πρώην υπουργός.

Στις 22 Απριλίου θα δώσει συμπληρωματική απολογία ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου σχετικά με την υπόθεση των χρημάτων που φέρεται να έλαβε προκειμένου να προωθήσει συγκεκριμένη γαλλική εταιρεία για το έργο του εκσυγχρονισμού 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003, μετά από προθεσμία που έλαβε από την ανακρίτρια της υπόθεσης.

Ο πρώην υπουργός προσήλθε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο μετά από κλήση σε συμπληρωματική απολογία που έλαβε από τη δικαστική λειτουργό, όσον αφορά την υπόθεση του χρηματικού ποσού των 2.437.962 ευρώ που του καταλογίζεται ότι έλαβε ως δώρο από την εταιρεία "THALES NEDERLAND B.V." προκειμένου να την προωθήσει στο έργο του εκσυγχρονισμού των 6 πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συμπληρωματική απολογία αφορά το αδίκημα της δωροδοκίας που πλέον μαζί με αυτό της απιστίας που του αποδίδεται, θεωρούνται ως οι βασικές κατηγορίες για την εν συνεχεία διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που βαρύνει τον πρώην υπουργό.

Ο κ. Παπαντωνίου προσήλθε και πάλι στο ανακριτικό γραφείο, έναν χρόνο μετά την αποφυλάκιση του με την επιβολή περιοριστικών όρων, μετά την εντολή του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που τον Απρίλιο του 2020 ζήτησε από την ανακρίτρια περαιτέρω ανάκριση για την υπόθεση. Το δικαστικό Συμβούλιο ζήτησε από τη δικαστική λειτουργό να διενεργήσει συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις ώστε να προσδιοριστεί το βασικό αδίκημα από το οποίο προήλθαν τα παράνομα έσοδα των περίπου 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,4 εκατομμύρια ευρώ) που κατά την δικογραφία νομιμοποίησε ο κατηγορούμενος.

Η δικαστική λειτουργός έδωσε προθεσμία, επίσης για τις 22 Απριλίου, και στους συγκατηγορούμενους του πρώην υπουργού, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η σύζυγος του.

Εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, ο κ. Παπαντωνίου απέδωσε την όλη υπόθεση σε πολιτική σκευωρία, κάνοντας λόγο για «επίορκους δικαστές» και «πολιτικο-δικαστικό σκάνδαλο που μεθοδεύτηκε και υλοποιήθηκε εναντίον μου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» από συγκεκριμένα πρόσωπα. Επανέλαβε δε, ότι δεν υπάρχει δωροδοκία στην υπόθεση.

Σε γραπτή δήλωση του ο κ. Παπαντωνίου αναφέρει:

«Το Δικαστικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας πριν από ένα χρόνο τον τερματισμό της 17μηνης προσωρινής μου κράτησης, διαπίστωσε ότι το κατηγορητήριο δεν μπορεί να στηρίξει τη δίωξη εναντίον μου και διέταξε την ανακριτική αρχή να λάβει συμπληρωματική απολογία για δήθεν παθητική δωροδοκία- ως επιπλέον βασικό αδίκημα για δήθεν τέλεση ξεπλύματος. Η πραγματοποίηση αυτής της απολογίας ήταν κενή περιεχομένου γιατί, όπως είχα επισημάνει στην πρώτη μου απολογία, δεν υπάρχει δωροδοκία. Πρόκειται για άθλια κατασκευή στο πλαίσιο της σκευωρίας εναντίον μου.

Επί ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή μου βρισκόμουν σε καθεστώς ομηρείας. Συνέχιζαν να αιωρούνται σε βάρος μου οι απεχθείς κατηγορίες που οι υποκινητές της σκευωρίας είχαν το θράσος να μου απευθύνουν, ενώ είναι σε ισχύ καταιγισμός περιοριστικών μέτρων στη σύζυγό μου και εμένα- παρουσίες στο Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και δεσμεύσεις των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Η σημερινή κλήση είναι ευπρόσδεκτη. Σηματοδοτεί την είσοδο στην τελευταία πράξη του πολιτικο-δικαστικού σκανδάλου που μεθοδεύτηκε και υλοποιήθηκε εναντίον μου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν αποφυλακίστηκα, είχα δηλώσει ότι "ζητώ δικαίωση, και μία συγγνώμη". Επαναλαμβάνω τη δήλωση με μεγαλύτερη έμφαση.

Ζητώ να κριθώ, το συντομότερο δυνατό, από τη Δικαιοσύνη. Όσα έχουμε υποστεί η σύζυγός μου και εγώ αποτελούν σελίδες ντροπής για τη δημόσια ζωή και τους θεσμούς της χώρας μας. Προερχόμενος από οικογένεια δικαστικών και δημοσίων λειτουργών με μακρά παράδοση προσφοράς στο Δημόσιο, εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη. Γιατί γνωρίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων δικαστών εκπληρώνουν με εντιμότητα και πάθος την αποστολή τους, στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος».

