Τουρισμός - Ρόδος: οι 189 Ολλανδοί έφτασαν για το “πείραμα” της σεζόν

Η λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος που φέρνει τους εκατοντάδες Ολλανδούς στο ελληνικό νησί.

Σήμερα το απόγευμα πρόκειται να φτάσουν στο νησί της Ρόδου οι 189 Ολλανδοί τουρίστες που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα για το άνοιγμα της φετινής τουριστικής περιόδου.

Οι διακοπές των τουριστών στη Ρόδο θα ξεκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι Ολλανδοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 189 άτομα, είναι διαφόρων ηλικιών και αναμένεται να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» με μία πτήση της αεροπορικής εταιρείας Transavia στις 17.40.

Θα έχουν δύο συνοδούς και όλοι τους θα έχουν ήδη κάνει μοριακό τεστ με αρνητικό φυσικά αποτέλεσμα τρεις ημέρες πριν και λίγο πριν φύγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας αναχώρησης θα υποβληθούν και σε rapid test.

Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να ταξιδέψουν. Σύμφωνα με τις οδηγίες, τρεις ημέρες πριν φύγουν από τη Ρόδο θα υποβληθούν και πάλι σε μοριακό τεστ και λίγες ώρες πριν ταξιδέψουν θα κάνουν ξανά ένα rapid test. Σημειώνεται ότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν και όσοι άλλοι θα βρίσκονται μέσα στο ίδιο αεροπλάνο και αυτό για ευνόητους λόγους.

Οι τουρίστες θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου Mitsis Grand Beach Hotel που θα τους φιλοξενήσει για μία εβδομάδα, ενώ πιθανόν να υπάρχουν και κάποια μικρά event για την ψυχαγωγία τους. Άλλοι πελάτες δεν θα υπάρχουν.

Εντός του ξενοδοχείου θα ακολουθούν τις οδηγίες και τα μέτρα που προβλέπουν τα νέα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό.

Οι τουρίστες θα ενημερωθούν ότι θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τους κανόνες, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

