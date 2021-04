Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ – Ιατροδικαστής: “Θανατηφόρες οι 9 από τις 10 σφαίρες”

Πως έδρασε ο εκτελεστής που σκότωσε εν ψυχρώ τον Γιώργο Καραϊβάζ. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση.

O εκτελεστής του Γιώργου Καραϊβάζ, εμφανίστηκε από πίσω και αιφνιδίασε τον δημοσιογράφο ο οποίος όμως για να τον αποφύγει κινήθηκε προς το πορτ μπαγκάζ του οχήματός του, για να μην τον έχει «πλάτη».



Μάλιστα ενστικτωδώς ο δημοσιογράφος άπλωσε και το χέρι του για να προστατευτεί απ’ τις σφαίρες μια απ’ τις οποίες τον χτύπησε στην παλάμη. Με βάση την ιατροδικαστική έκθεση που συνέταξε η καθηγήτρια της ιατρικής σχολής κ. Σταυρούλα Παπαδόδημα, οι υπόλοιπες 9 βολίδες που έπληξαν τον δημοσιογράφο σε ζωτικά σημεία του σώματός του (έξι στο στήθος, μια στο λαιμό και δυο στο κεφάλι) ήταν όλες τους θανατηφόρες.

Στον κρόταφο οι δυο βολίδες

Ωστόσο όπως προέκυψε και από την αυτοψία των ειδικών, ο δολοφόνος συνέχιζε να σημαδεύει με λυσσαλέο μίσος και στο κεφάλι τον Γιώργο Καραϊβάζ για να βεβαιωθεί για το «σίγουρο αποτέλεσμα». Και οι δυο βολίδες έπληξαν τον δημοσιογράφο όχι από πίσω αλλά στα πλάγια της κεφαλής του. Στοιχείο που ενισχύει την πιθανότητα να δέχτηκε τουλάχιστον την δεύτερη βολή, ενώ είχε ήδη πέσει μπρούμυτα στον πεζόδρομο, όπου πρόλαβε και κινήθηκε με λίγα μόλις βήματα για να αποφύγει τον δολοφόνο του. Στο θώρακα πάντως κάποιες από τις έξι βολίδες ήταν διαμπερείς με πύλες εισόδου από μπροστά και θεωρείται βέβαιο πως ήταν οι πρώτες που δέχτηκε ο δημοσιογράφος.

Ωστόσο το είδος των πολλαπλών θανατηφόρων τραυμάτων υποδηλώνουν πως ο Γιώργος Καραϊβάζ, χτυπήθηκε προσπαθώντας και σκύβοντας τα αποφύγει τις απανωτές βολές του «ορκισμένου» δολοφόνου του. Πάντως στα εγκληματολογικά εργαστήρια γίνεται προσπάθεια μήπως και στο κάσωμα του μαύρου τζιπ, ο δολοφόνος έχει αφήσει κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα.



Και αυτό όμως στην εξαιρετική περίπτωση, αν την τελευταία στιγμή έβγαλε το γάντι του, φοβούμενος μη «πιαστεί» το δάκτυλό του στην σκανδάλη.



