Fitch: Βιώσιμο το ελληνικό χρέος, παρά την πανδημία

Η έκθεση του Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης για το ελληνικό χρέος και τη βιωσιμότητά του.

To χρέος της Ελλάδας θα παραμείνει πολύ υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η βιωσιμότητά του υποστηρίζεται από πολλούς παράγοντες που το αμβλύνουν, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε νέα έκθεσή του.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας αυξήθηκε στο 207% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 από 181% το 2019 ως αποτέλεσμα του ισχυρού σοκ που προκάλεσε η πανδημία στα δημόσια οικονομικά της. «Αναμένουμε ότι ο λόγος του χρέους θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό φέτος για να μειωθεί στο 193% το 2022», αναφέρει ο Fitch.

Η διάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του οποίου διαμορφώνεται με όρους παραχώρησης, σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλό το κόστος εξυπηρέτησής του. Ο Fitch προβλέπει ότι ο λόγος των πληρωμών τόκων προς τα έσοδα θα είναι τα επόμενα δύο χρόνια από τους χαμηλότερους στις χώρες με αξιόχρεο ‘BB'. Προβλέπει ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα κορυφωθούν το 2022/23 και στη συνέχεια θα παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ σε 10ετή ορίζοντα. «Ένα εναλλακτικό σενάριο με υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα θα έδειχνε μία αύξηση του λόγου των ακαθάριστων δανειακών αναγκών προς το ΑΕΠ στο μέλλον», σημειώνει.

Μία χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική με σταθερά πρωτογενή ελλείμματα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τα εναλλακτικά σενάρια του, σημειώνει ο Fitch. Τον Μάρτιο σημειώνει, το ελληνικό δημόσιο αποπλήρωσε περίπου το 65% του χρέους του στο ΔΝΤ και αυτή η πρόωρη αποπληρωμή μειώνει τη βασική πρόβλεψη για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες την επόμενη διετία κατά περίπου 1,8% του ΑΕΠ.

Ο οίκος σημειώνει ότι η μείωση του χρέους παραμένει βασικό στοιχείο της αξιολόγησής του, διευκρινίζοντας ότι οι σταθερές προοπτικές σημαίνουν ότι το αξιόχρεο της Ελλάδας είναι πιθανό να μην αλλάξει για μία περίοδο ενός έως δύο ετών, παραμένοντας έτσι σε μη επενδυτική βαθμίδα. «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε θετική αξιολόγηση αν το δημόσιο χρέος επανερχόταν σε ισχυρή καθοδική πορεία από το 2021», προσθέτει.

«Η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική ευελιξία είναι ένας παράγοντας που μετριάζει σημαντικά τους κινδύνους από το υψηλότερο χρέος, αλλά έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην αξιολόγησή μας και δεν θα οδηγούσε από μόνος του σε μία θετική αξιολόγηση», αναφέρει ο Fitch.

