Life

“Fairy Tales”: παραμύθια από τις Πέτρα Κόλινς και Αλέξα Ντέμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προηγούμενη συνεργασία των δυο γυναικών και η ιαπωνική τέχνη "ερωτικού δεσίματος",

Επινόησαν εκ νέου το βιβλίο παραμυθιών η Καναδή καλλιτέχνις, φωτογράφος, μοντέλο και σκηνοθέτις Πέτρα Κόλινς (Petra Collins) και η Αμερικανή ηθοποιός και τραγουδίστρια Αλέξα Ντέμι (Alexa Demie): το «Fairy Tales» θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli.

Έχοντας εμμονή με τα παραμύθια, η φωτογράφος και η γνωστή από τον ρόλο της ως Μάντι Περέζ στη σειρά «Euphoria» της HBO ηθοποιός, συνέλαβαν την ιδέα ενός σύγχρονου βιβλίου παραμυθιών και από κοινού έγραψαν τις ιστορίες. Στο «Fairy Tales» υπάρχουν εννέα χαρακτήρες, κάθε ένα των οποίων υποδύεται η Ντέμι μπροστά στον φακό της Κόλινς. Το κείμενο είναι συνδυασμός νέων ιστοριών με παραδοσιακά παραμύθια. Εμφανίζονται σχεδόν όλα τα μυθικά όντα: elves, γοργόνες, σειρήνες, δαιμόνια των νερών, νεράιδες, μάγισσες και μπάνσι (θηλυκά πνεύματα της Γαελικής μυθολογίας).

Οι φωτογραφήσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία, από σπίτια σε προάστια και πάρκινγκ μέχρι σε «θαυμαστούς και περίεργους κόσμους». Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, οι φωτογραφίες της Πέτρα Κόλινς θα προσφέρουν μια «σουρεαλιστική επικαιροποίηση» των συμβολισμών λατρεμένων συγγραφέων παραμυθιών, όπως οι Αδελφοί Γκριμ, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο Σαρλ Περό (σ.σ. Κοκκινοσκουφίτσα και άλλα)...

Η συνεργασία αυτή δεν είναι η πρώτη για τις Κόλινς και Ντέμι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο φακός της Πέτρα αιχμαλώτισε την Αλέξα σε σιμπάρι, την ιαπωνική τέχνη ερωτικού δεσίματος με σχοινιά.

Ειδήσεις σήμερα: