Life

Ο Τζον Στιούαρτ επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Η εκπομπή θα διερευνά θέματα που αποτελούν μέρος των συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ

Ο Τζον Στιούαρτ πρόκειται να επιστρέψει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή με τίτλο «The Problem with Jon Stewart», που θα κάνει ντεμπούτο το φθινόπωρο του 2021.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το πρώτο πρότζεκτ πολυετούς συνεργασίας με τον Αμερικανό ηθοποιό, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, κωμικό και τηλεοπτικό παρουσιαστή.

Η εκπομπή διάρκειας μιας ώρας θα διερευνά θέματα που αποτελούν επί του παρόντος μέρος των συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ και ζητήματα που ο Τζον Στιούαρτ υποστηρίζει. Κάθε σεζόν της σειράς θα έχει συνοδευτικό podcast, όπου θα συνεχίζεται η συζήτηση.

Ο Στιούαρτ θα είναι παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός μέσω της δικής του εταιρείας Busboy Productions.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επιστροφή του Τζον Στιούαρτ μπροστά στην κάμερα, καθώς τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο παρασκήνιο. Φέτος, έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία «Irresistible», με πρωταγωνιστές τους Στιβ Καρέλ και Ρόουζ Μπερν, και επίσης είναι εκτελεστικός παραγωγός στο «The Late Show With Stephen Colbert».

Επιπλέον διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νομοσχεδίου για την αποζημίωση θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου , το οποίο ωφέλησε χιλιάδες μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης και τις οικογένειές τους. Συνεργάζεται επίσης με οργανώσεις, όπως ή Warrior Games και συμμετέχει σε διάφορες προσπάθειες της USO για να βοηθήσει τραυματίες βετεράνους στην Αμερική.