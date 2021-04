Life

“Η Φάρμα”: Οι νέοι παίκτες, ο δημοφιλής Τζώρτζογλου και η αποχώρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτες πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, στιγμές χαλάρωσης, συμμαχίες,, εκρήξεις, αλλά και… χιόνια και αγριογούρουνα!

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στους τηλεθεατές την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Απριλίου, για να ζήσουν μαζί με τους παίκτες – αγρότες την περιπέτεια κοντά στη φύση.

Οι παίκτες πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, στιγμές χαλάρωσης με αστεία πειράγματα, δύσκολες δοκιμασίες, συμμαχίες, αντιπαλότητες, εκρήξεις, αλλά και… χιόνια και αγριογούρουνα!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, με χιούμορ και ψυχραιμία, συζήτησε με τους παίκτες για όλα όσα δημιούργησαν εντάσεις

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος επέλεξε ως Υπηρέτες την Κυριακή Κατσογρεσάκη και τον Κωνσταντίνο Μακρή. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν ως δημοφιλέστερο παίκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Η νέα Αποστολή των παικτών είχε τέσσερα σκέλη, να φτιάξουν μία ταΐστρα και μια ποτίστρα για τα ζώα, ένα υπόστεγο για τα ξύλα και ένα διαχωριστικό στον στάβλο. Οι παίκτες την ολοκλήρωσαν με επιτυχία και ο Επιστάτης τους έδωσε το Έπαθλο που ήταν μια αγελάδα και ένα μοσχαράκι. Ωστόσο, οι παίκτες έχασαν το έξτρα έπαθλο και δεν… γλυκάθηκαν, τελικά, από το γαλακτομπούρεκο και τα γλυκά κουταλιού.

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ της Κυριακής Κατσογρεσάκη και της Μαρίας Τοτόμη, η οποία συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα 4 Αγωνίσματα (δεν χρειάστηκε να γίνει το 5ο) και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Είχαμε, όμως, και δύο νέες εισόδους. Ο Κώστας Γκρέκας και ο Τάσος Ξιαρχό έβαλαν τα αγροτικά τους ρούχα και ανέτρεψαν τις ισορροπίες.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη για να κερδίσει την ασυλία της εβδομάδας

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον;

Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Φίλιππο: Θα μου λείψει ο παππούς μου

Self test - Τζανάκης: πάνω από 8.500 νέα κρούσματα αν δεν είχαν καταγραφεί οι θετικοί

Johnson & Johnson: Στην ΕΕ τα πρώτα εμβόλια - Πότε φτάνουν στην Ελλάδα