Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: έρευνες για τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 16 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου για το κενό που παρατηρείται στον εμβολιασμό των παιδιών για τις κοινές νόσους. Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Στα δεδομένα για τα επεισόδια θρομβώσεων που έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα της AstraZeneca αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Όπως είπε, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί προσεκτικά τα τρέχοντα δεδομένα (ανακοινώσεις διεθνών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών, επιστημονικές δημοσιεύσεις) σχετικά με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑZ) και έχει εκδώσει ανακοίνωση, βάσει της οποίας, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από COVID-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών.

Στη συνέχεια η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στον εμβολιασμό των παιδιών κατά του κορονοϊού τονίζοντας ότι έχει ήδη ανοίξει η έρευνα σε όλες τις εταιρείες για τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 16. Σημείωσε πάντως ότι το θεωρεί πρόωρο να συζητά κανείς για εμβολιασμό παιδιών ή εφήβων. “Δεν το βλέπουμε στο άμεσο μέλλον. Ίσως την επόμενη χρονιά, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα εμβόλια” είπε χαρακτηριστικά.

Έκρουσε ωστόσο τον κώδωνα κινδύνου για τη μείωση των παιδιών που εμβολιάζονται για τις παιδικές ασθένειες, τονίζοντας ότι τα επεισόδια με τις θρομβώσεις αφορούν μόνο το εμβόλιο της AstraZeneca και κανένα άλλο εμβόλιο. "Είδαμε μία σημαντική μείωση εμβολίων σε παιδιά και εφήβους. Πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό, για να μην έχουμε επανεμφάνιση των νόσων αυτών και εν μέσω πανδημίας" είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” στους θανάτους και 1606 νέα κρούσματα την Δευτέρα

Παρίσι: Πυροβολισμοί έξω από νοσοκομείο

Ψήφος αποδήμων: Η νέα ρύθμιση Βορίδη