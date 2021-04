Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες

Το χρονοδιάγραμμα των ραντεβού, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ανοίγουν μέσα στον Απρίλιο, οι πλατφόρμες για ραντεβού εμβολιασμού επιπλέον πληθυσμιακών ομάδων.

Όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων κατηγορίας Β (καρδιοπαθείς, υπερτασικούς, πάσχοντες από καρδιολογικά νοσήματα σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, παθήσεις του αναπνευστικού, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.λπ.), ανοίγει σταδιακά την Παρασκευή 16 Απριλίου. Πρόκειται για 800.000 πολίτες της ηλικιακής ομάδας 18-59 ετών.

Επιπλέον, την Τετάρτη 21 Απριλίου, πρόκειται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών, για τους εκπαιδευτικούς και για ομάδες κρίσιμες για τη λειτουργία του κράτους. Την Τετάρτη, εξάλλου, θα παραληφθούν 33.000 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson.



Το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών.

Στόχος σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι τον Ιούνιο να ανοίξουν και οι πλατφόρμες ρανταβου για τις νεότερες ηλικίες.

