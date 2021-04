Υγεία - Περιβάλλον

Η απάντηση του ΚΕΘΕΑ για τους “τίτλους τέλους”

Διευκρινιστική ανακοίνωση - απάντηση του ΚΕΘΕΑ σε σχετικά δημοσιεύματα.

«Η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, σε εφαρμογή της ΠΝΠ, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «τίτλους τέλους», αλλά σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Οργανισμό» αναφέρει το ΔΣ του Οργανισμού

Απάντηση σε δημοσιεύματα που θέλουν το ΚΕΘΕΑ να "ρίχνει τίτλους τέλους" στη λειτουργία του, με αφορμή προσχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και Οργανισμού, που εκπόνησε σχετική Ομάδα Εργασίας, έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός αναφέρει:

«Σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία «πέφτουν τίτλοι τέλους» στο ΚΕΘΕΑ, με αφορμή προσχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και Οργανισμού το οποίο εκπόνησε Ομάδα Εργασίας του ΚΕΘΕΑ, ξεκαθαρίζονται τα εξής:

To προσχέδιο εκπόνησε Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο του ΚΕΘΕΑ Φωτεινή Λεομπίλλα και μέλη της, έμπειρα στελέχη του Οργανισμού, όπως ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Βασίλης Γκιτάκος, που έχουν συνδέσει τη παρουσία τους για χρόνια με τη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και στελέχη των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Η Ομάδα Εργασίας έθεσε σε διαβούλευση το προσχέδιο αυτό στο σύνολο των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενώ είχε προηγηθεί και η πρόσκληση για συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων στις εργασίες της Ομάδας, την οποία αρχικά είχε αποδεχθεί, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και στη συνέχεια αρνήθηκε.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού, της διασφάλισης των θέσεων εργασίας και της περαιτέρω ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ, τη συνέχιση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών απεξάρτησης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτήσεις και στις οικογένειές τους, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία.

Ο Οργανισμός κατάφερε, εν μέσω δύσκολων και ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα να επιτελούν το έργο τους χωρίς αλλαγές σε θεραπευτικές πρακτικές και παράλληλα να προχωρά την υλοποίηση του «μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού» του ΚΕΘΕΑ.

Συνεπώς, η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, σε εφαρμογή της ΠΝΠ, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «τίτλους τέλους», αλλά σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Οργανισμό, με διαφάνεια και λογοδοσία, που σέβεται τα 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ κρατικών πόρων που η Πολιτεία διαθέτει στο ΚΕΘΕΑ.

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν καταργείται κανένα θεραπευτικό πρόγραμμα ούτε θεραπευτική κοινότητα. Αντιθέτως, τα προγράμματα αναμορφώνονται και ενισχύονται λειτουργικά και διαχειριστικά, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το κοινωνικό σύνολο και για όσους έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες τους.

Οι όποιες αλλαγές στην οργανωτική δομή του ΚΕΘΕΑ, που προτείνονται στο Προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας, αποσκοπούν στην αναμόρφωση και αναδιάρθρωση του Οργανισμού, με στόχο τη καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και του προσωπικού, ενώ παράλληλα ο διοικητικός μηχανισμός ενισχύεται σε έμψυχο δυναμικό προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι επ’ ωφελεία του επιστημονικού έργου του ΚΕΘΕΑ.

Η Ομάδα Εργασίας θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις που εστάλησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και το κείμενο στο οποίο θα καταλήξει θα σταλεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ»

