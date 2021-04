Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ – Πάκος στον ΑΝΤ1: δολοφόνησαν τη Δημοκρατία

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ο οποίος γνώριζε καλά τον Γιώργο Καραϊβάζ, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη δολοφονία του.





"Όλοι εμείς στο συνδικαλιστικό κίνημα, τον γνωρίζαμε καλά, ήταν ένας από εμάς, έδωσε τεράστια δύναμη παρέμβασης στο κίνημά μας", είπε ο κ. Πάκος και πρόσθεσε:



"Κανείς μας δεν είχε στο μυαλό του ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ δέχεται απειλές ή κινδυνεύει από κάτι. Στα γραπτά του έχει ασχοληθεί με πολλά, αλλά και με τη διαφθορά".



"Δεν θέλω να μπω σε εικασίες και παρακαλώ να μην γίνονται και από άλλους, για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του. Να αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους για να διαλευκανθεί η υπόθεση", τόνισε ο κ. Πάκος.



"Δολοφόνησαν τη Δημοκρατία, εκτός από τον Γιώργο. Αυτό έχει ενώσει όλο τον κόσμο. Ο απλός κόσμος, εκτός από εμάς τους δικούς του ανθρώπους, ζητά δικαιοσύνη", είπε τέλος σχολιάζοντας την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ .





