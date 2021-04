Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ – Τσούκαλης: Αδίστακτοι, με ιδιαίτερη εκπαίδευση οι εκτελεστές

Ο ιδιωτικός Ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και το “προφίλ” των δραστών.

«Είναι ένα οργανωμένο έγκλημα, ένα συμβόλαιο θανάτου», τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ιδιωτικός Ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, σχολιάζοντας την εν ψυχρώ δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

«Πόθος όλων να έχουν κάνει το λάθος οι δράστες», είπε ο κ. Τσούκαλης και πρόσθεσε ότι «δεν γίνεται μια δολοφονία αν δεν έχουν επιχειρήσει να εξετάσουν τις διαδρομές του στόχου», τόνισε και πρόσθεσε πως «οι άνθρωποι ήταν αδίστακτοι, με ιδιαίτερη εκπαίδευση., όιπως φαίνεται και από τον τρόπο που εκτέλεσαν τον Γιώργο Καραϊβάζ».

«Οι δολοφόνοι ξέρουν να μην αφήνουν στοιχεία, αλλά δεν αποκλείεται συνεργοί να πήραν τη μηχανή με το βαν τους και να τους περίμεναν», σημείωσε ακόμα και ανέφερε πως «όποιος γνωρίζει κάτι, αν άκουσε κάτι, ο κόσμος, να το καταθέσει. Είμαι σίγουρος ότι θα εντοπιστούν οι δολοφόνοι».

«Δεν ήθελαν να κινήσουν τις υποψίες γι αυτό και πήραν μηχανή χαμηλού κυβισμού. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν συνεργάτες που πιθανόν ειδοποίησαν», είπε τέλος ο κ. Τσούκαλης.

