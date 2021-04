Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: απόδοση δικαιοσύνης ζητά φίλος των θυμάτων (βίντεο)

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, φίλος των δύο αδελφών, υποστηρίζει πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο και εκφράζει φόβους ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να "πέσει στα μαλακά".

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Μόλις μία ώρα πριν το άγριο διπλό φονικό στη Μακρινίτσα ο Οδυσσέας ήταν με το φίλο του Γιώργο βόλτα στο βουνό. Η είδηση για το θάνατό του από το χέρι του γαμπρού του τον βρήκε εντελώς απροετοίμαστο. Σήμερα μία εβδομάδα μετά την τραγωδία μιλά για πρώτη φορά: "Τον Γιώργο τον συνάντησα μία ώρα πριν γίνει το κακό. Ήτανε ένα παιδί πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Kρίμα και άδικο αυτά τα παιδιά που έφυγαν έτσι".

Το διπλό φονικό από το χέρι του 31χρονου ο οποίος φέρεται να εισέβαλλε στο πατρικό της εν διαστάσει συζύγου του και να δολοφόνησε με μαχαίρι αυτήν και τον αδερφό της έχει προκαλέσει οργή στους στενούς φίλους της οικογένειας.

"Αυτός ήξερε που χτυπούσε το Γιώργο τον χτύπησε μία στην κοιλιά και μία στην καρδιά και την Κωνσταντίνα το ίδιο. Πώς κάποιον τον βγάζουν τρελό και λένε ότι είναι τρελός όταν έκανε ότι έκανε, σκότωσε τη γυναίκα του μέσα, βγήκε κρύφτηκε χτύπησε το Γιώργο πισώπλατα και μετά έφυγε και είδε την αστυνομία που ανέβαινε, κρύφτηκε και πήγε και πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε", τονίζει ο φίλος του αδικοχαμένου Γιώργου.

Ο φόβος πλέον στη μικρή κοινωνία της Μακρινίτσας είναι ό τι ο φερόμενος δράστης θα «πέσει στα μαλακά», όπως λέει ο Οδυσσέας χαρακτηριστικά: "Μπορεί να φάει 25 χρόνια και σε 10 χρόνια να είναι έξω να κυκλοφορεί και άμα ξανά κάνει πάλι κανένα κακό. Αυτοί οι γονείς τι θα κάνουν θα ζουν με το φόβο μήπως μια μέρα βγει και σκοτώσει και αυτούς. Ούτε μία μέρα έξω από τη φυλακή ούτε μία μέρα."

Ο φερόμενος δράστης του διπλού φονικού, αναμένεται να εξεταστεί από πραγματογνώμονα που θα αποφανθεί για το αν έχει καταλογισμό για τις πράξεις του.

