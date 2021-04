Life

Φαίη Σκορδά: Το σχόλιο που της έκανε ο γιος της για την εξωτερική της εμφάνιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 είναι λάτρης των social media. To φίλτρα του Instagram και το σχόλιο του γιου της.

Η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Φαίης Σκορδά είναι οι δύο της γιοι και παρά το φορτωμένο της επαγγελματικό πρόγραμμα, πάντα βρίσκει χρόνο για να περνάει μαζί τους όμορφες και δημιουργικές στιγμές.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 της εκπομπής "Το Πρωινό" είναι λάτρης των social media και αρκετά συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, διάφορα πράγματα από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.



Αυτή τη φορά, η Φαίη Σκορδά θέλησε να παίξει με τα φίλτρα του Instagram, ωστόσο στο πλευρό της είχε τον γιο της, ο οποίος της έκανε ένα σχόλιο για την εμφάνιση της, το οποίο από ότι φαίνεται δεν περίμενε.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr...

Ειδήσεις σήμερα:

Ενόργανη γυμναστική - Σοφρά: έκανα αγώνα με σπασμένο πόδι

Κορονοϊός: Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη “χτυπά” και εμβολιασμένους

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη και η επίδραση σε κάθε ζώδιο (βίντεο)