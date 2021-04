Life

Πέθανε ο Νίκος Δανίκας

Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Δανίκα που ενσαρκώνει τον “Φανούρη” στις Άγριες Μέλισσες.

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Δανίκας που ενσαρκώνει τον “Φανούρη” στις Άγριες Μέλισσες.



Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας, ο γνωστός μαέστρος Νίκος Δανίκας.



Την δυσάρεστη είδηση, έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο facebook η θεατρική συγγραφέας Μάρω Μπουρδάκου.



