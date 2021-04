Πολιτική

Αποκλειστικές εικόνες: Εντυπωσιακή συνεκπαίδευση της ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων (βίντεο)

Ελεύθεροι σκοπευτές και βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού πραγματοποίησαν συνεκπαίδευση με την Μοίρα Ελικοπτέρων του Σώματος. Εντυπωσιακές εικόνες με την κάμερα του ΑΝΤ1.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα ελικοπτερα Dauphin του Λιμενικού Σώματος βγαίνουν από την φωλιά τους στο Κοτρώνι κι ετοιμάζονται να αγκαλιάσουν με τα φτερά τους το Αιγαίο. Μαζί τους και άνδρες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, με τους οποίους πραγματοποιούν συνεκπαίδευση.

Η ελίτ των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού πραγματοποιεί συνεκπαίδευση σε ακραία σενάρια, όπως αυτό της ταχείας κατάβασης με σκοινι ή fast rope όπως είναι η ορολογία που χρησιμοποιούν.

Για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν τον ειδικό εξοπλισμό για ανέλκυση τραυματία ενώ ελεύθεροι σκοπευτές πραγματοποίησαν βολές επι στόχων από ελικόπτερο.

Το Λιμενικό Σώμα διαθέτει 6 ελικοπτερα και η συνεκπαίδευση με τους βατραχανθρώπους γίνεται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

