Πρίγκιπας Φίλιππος - Νταϊάνα: Η σχέση που ανέπτυξαν και η κρυφή αλληλογραφία τους

Η Ντιάνα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο Φίλιππος ήταν τόσο κοντά πριν από τον τραγικό θάνατό της, που τον φώναζε «Pa»...

Όταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα μπήκε στη βασιλική οικογένεια το 1981, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Πρίγκιπα Φίλιππο. Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο, ο Φίλιππος “την πήρε κάτω από τα φτερά του”. Δίδαξε πράγματα όπως πώς να κυριαρχήσει στην τέχνη των μικρών συνομιλιών σε δείπνα. Στην πραγματικότητα, η Ντιάνα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο Φίλιππος ήταν τόσο κοντά πριν από τον τραγικό θάνατό της, που τον φώναζε «Pa».

Ως βασιλικός ειδικός, η Marlene A Eilers Koenig τεκμηριώνει το History Extra, ο Κάρολος είχε φλερτ με την Camilla Parker Bowles πριν εκείνη παντρευτεί τον Andrew Parker Bowles το 1973. Ο Κάρολος και η Camilla παρέμειναν πλατωνικοί φίλοι.

Όμως, αναζωπύρωσαν το ρομαντισμό τους λίγο πριν ο Κάρολος άρχισε να γνωρίζει την πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1980.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο “ο Πρίγκιπας Φίλιππος” αποκάλυψε: Ένας άντρας του αιώνα του, ο Φίλιππος και η Ντιάνα παρέμειναν σε επαφή όταν η Ντιάνα και ο Κάρολος χώρισαν το 1992.

