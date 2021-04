Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Που θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι την Τρίτη

Αναλυτικά τα 118 σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

Αύριο, Τρίτη, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 118 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα (10:00-15:00):



1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

2. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

5. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας)

6. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος

7. Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Μαγούλας

8. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

10. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

11. Δ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκη

12. Δ. Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη

13. Drive through στο Δ. Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης & 25ης Μαρτίου

14. Drive through στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Φιλύρο

15. Δ. Καλαμαριάς, Κομνηνών

16. Νότια Πύλη ΔΕΘ

17. Ίδυμα Τσώνη, Ναύπακτος

18. Drive through στο Λυγουριό

19. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

20. Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

21. Δημαρχείο Άρτας

22. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

24. Άκταιο, Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας, Πάτρα

25. Άγιος Γεώργιος Βοιωτίας

26. Δαυλεια Βοιωτίας

27. Βοταλάκος Γρεβενών

28. Μυρσινα, Γρεβενά

29. Γ.Ν. Γρεβενών

30. Μικρόκαμπος, Δράμα

31. Μεγαλόκαμπος, Δράμα

32. Σιταγροί, Δράμα

33. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

34. Κ.Υ. Ορεστιάδας

35. Μικρή Δοξιπαρα, Ορεστιάδα

36. Πνευματικό Κέντρο Χώρας Σαμοθράκης

37. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

38. Καραολή και Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη

39. Πλατεία Δημαρχείου Βασιλικού, Εύβοια

40. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

41. Λιμάνι Ζακύνθου

42. Πλατεία Αγίου Μάρκου

43. ΙΚΑ Ζακύνθου

44. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλείας

45. Κοινοτικό Κατάστημα Λατζοϊ, Ηλεία

46. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως

47. Ανδρίτσαινα, Ηλεία

48. Φυτεία Ημαθίας

49. Ζαρός, Ηράκλειο

50. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

51. Πότος, Θάσος

52. Πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας

53. Κ.Υ. Ικαρίας

54. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

55. Πλατεία Μετσόβου, Ιωάννινα

56. Πλατεία Ελεύθερο, Ιωάννινα

57. Πάδες Ιωαννίνων

58. Άρματα Ιωαννίνων

59. Δημαρχείο Καβάλας

60. Μορφοβούνι, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

61. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

62. Κοινότητα Πεζούλας, Καρδίτσα

63. Κοινότητα Θραψιμίου, Καρδίτσα

64. Κοινότητα Κοσκινά, Καρδίτσα

65. Αγία Μαρίνα, Κάσος

66. Αρβανιτοχώρι, Κάσος

67. Drive through Καστοριάς, Λ. Κύκνων

68. Διποταμιά, Καστοριά

69. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

70. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

71. ΚΑΠΗ Κιλκίς

72. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

73. Λουτρά Ωραίας Ελένης, Κόρινθος

74. Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

75. ΚΑΠΗ Σπάρτης

76. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

77. Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα

78. Drive through στα Φάρσαλα

79. Δαμάσι, Λάρισα

80. Μεσοχώρι, Λάρισα

81. Αμούρι, Λάρισα

82. Βλαχογιάννι, Λάρισα

83. Πραιτώρι, Λάρισα

84. Ευαγγελισμός, Λάρισα

85. Κοινοτικό Ιατρείο Σισίου, Λασίθι

86. ΚΑΠΗ Λευκάδας

87. Κοινότητα Τσουκαλάδες, Λευκάδα

88. Ιατρείο Καμινιών, Λήμνος

89. Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος

90. Drive through στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

91. Drive through στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

92. Drive through Λεχώνια Μαγνησίας

93. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

94. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

95. Στάδιο Φίλιππος Αμοιρίδης, Ξάνθη

96. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

97. Δημαρχείο Γιαννιτσών

98. Αριδαία, Πιερία

99. Drive through στο Λιτόχωρο Πιερίας

100. Drive through στη Λεπτοκαριά Πιερίας

101. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

102. Βυρωνεια Σερρών

103. Αμπέλη, Σερρών

104. Πρόβατα Σερρών

105. Κ.Υ. Σκιάθου

106. Αθλητικό Κέντρο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος

107. Δημαρχείο Τρικάλων

108. Πλατεία Παλαιοπύργου, Τρίκαλα

109. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα

110. Πλατεία Φήκης Τρίκαλα

111. Drive through στη Λαμία, Φιλίας 10

112. Πλατεία Ομβριακής Δομοκού

113. Drive through στη Δομοκό

114. Λιμνοχώρι Φλώρινας

115. Παπαγιάννη Φλώρινας

116. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

117. Drive through στα Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

118. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

