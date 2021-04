Life

Το “σύνδρομο της παραίτησης”: Η νέα μορφή κατάθλιψης που αφορά παιδιά

Μας ήρθε από τη Σουηδία, όταν η επιστημονική κοινότητα αντίκρισε ιδίοις όμμασι εφήβους να κοιμούνται για μήνες δίχως ιατρική ανάγκη. Παιδιά, προσφυγόπουλα, εμφάνισαν σταδιακή παραίτηση από οτιδήποτε φαίνεται φυσιολογικό για την ηλικία τους, είτε αυτό είναι σχολείο, παιχνίδι, αλληλεπίδραση είτε μία υποτυπώδης (αυτο-)φροντίδα.

Αναφερόμαστε σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας που βρίσκονται σε μία κατάσταση ενός ψυχολογικού λήθαργου, αφού πρώτα έχει προηγηθεί μία έκπτωση στις δραστηριότητες μέσα από αγχώδεις διαταραχές, καταθλιπτικές περιόδους και, εντέλει, έναν ύπνο που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μία εξωτερικευμένη ψυχοπαθολογία, η οποία αφορά αμιγώς σε παιδιά που αναζήτησαν και χρειάστηκαν άσυλο επι μακρόν ως πρόσφυγες πολέμου.

