Κορονοϊός - εμβόλιο “Takis”: οι ελπίδες που γεννά και η ελληνική ονομασία του

Από πού πήρε το ελληνικό του όνομα το εν λόγω εμβόλιο. Σε τι φάση βρίσκεται.

Δυο ιταλικά εμβόλια κατά του κορονοϊού βρίσκονται σε πειραματική φάση, με την ελπίδα των εταιριών που τα επινόησαν, να μπορέσουν να προστεθούν στα σκευάσματα που έχουν ήδη λάβει την έγκριση από τις αρμόδιες ιταλικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Πρόκειται για τα εμβόλια Reithera και Takis. Το πρώτο βρίσκεται στη δεύτερη φάση των πειραμάτων, με τη συμμετοχή εξακοσίων εθελοντών σε είκοσι έξι κέντρα. Η τρίτη φάση δεν έχει ακόμη καθοριστεί λεπτομερειακά και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας και τα αποτελέσματα των πειραμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το εμβόλιο αυτό χρησιμοποιεί ιικό φορέα, όπως το AstraZeneca και το Johnson&Johnson και στην ανάπτυξή του συμμετέχει και το νοσοκομείο λοιμωδών νόσων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι, το μεγαλύτερο της χώρας. Το δεύτερο είναι αποτέλεσμα προσπάθειας της εταιρίας Takis, με την υποστήριξη της Rottapharm Biontech.

Πρόκειται για εμβόλιο που βασίζεται στο Dna, «το πρώτο αυτού του είδους στην Ευρώπη», όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι, μιλώντας στα μέλη της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών της Ρώμης. Οι έρευνες βρίσκονται στην πρώτη φάση (με 80 εθελοντές) και ο Λουίτζι Αουρισίκιο, ιδρυτής της Takis, ευελπιστεί ότι, αν όλα πάνε καλά, το σκεύασμα αυτό κατά της Covid-19 θα μπορέσει να διατεθεί στην αγορά, σε περίπου ένα χρόνο. Ο Αουρισίκιο,απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ ΜΠΕ, τόνισε ότι «το όνομα της εταιρίας του προέρχεται από το ελληνικό επίθετο ταχύς, διότι ο στόχος των ερευνητών, είναι να μπορέσουν να προσφέρουν, με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, θεραπευτικές λύσεις».

Έως τώρα, για τις έρευνες του εμβολίου Takis έχουν διατεθεί επτά εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι υπεύθυνοι φιλοδοξούν να μπορέσουν να εξασφαλίσουν και κρατική συμμετοχή.

