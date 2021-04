Αθλητικά

Ζενίτ - Παναθηναϊκός: Διασυρμός για το “τριφύλλι”

Συντριβή για την ομάδα του Κάτας, στην Ρωσία.

Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να παίζουν άμυνα... με τα μάτια, οι «πράσινοι» γνώρισαν τη συντριβή (112-83) στην Αγία Πετρούπολη από τη Ζενίτ του γνώριμου τους, Τσάβι Πασκουάλ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Το κίνητρο των Ρώσων για την κατάληψη της 8ης θέσης και της ιστορικής πρόκρισής τους στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν αρκετό, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια και περιμένει ακόμη μία «αγγαρεία» επί ρωσικού εδάφους (με ΤΣΣΚΑ 14/4), για να ολοκληρώσει το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του.

Ο Κέβιν Πάνγκος για άλλη μια φορά... αφηνίασε απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με ένα εκκωφαντικό double - double (33π., 11ασ.), έχοντας ως άξιους συμπαραστάτες τους Ουίλ Τόμας (18π., 4ρ.) - Μπίλι Μπάρον (12π.) - Αρτούρας Γκουντάιτις (11π., 6ρ.) και Ματέους Πονίτκα (11π., 8ρ., 7κλ.). Φυσικά, μεγάλο «όπλο» των νικητών ήταν τα ποσοστά πίσω από τα τρίποντα (15/29, 51,7%).

Στην αντίπερα όχθη, πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς (20π.), με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να τον ακολουθεί (16π.). Το «τριφύλλι», βέβαια, «πλήρωσε» την έλλειψη πρωτοκλασάτου πλέι μέικερ, αλλά και το παρατεταμένο διάστημα αδιάφορων -βαθμολογικά- αγώνων.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 47-40, 76-60, 112-83

