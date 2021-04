Πολιτική

Δένδιας από Βεγγάζη: Είμαστε στη διάθεση της Λιβύης για συμφωνία στις θαλάσσιες ζώνες μας

O ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Λιβύης για την μη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού "μνημονίου"

«Η Ελλάδα είναι στη διάθεση της Λιβύης για να συμφωνήσουμε στις θαλάσσιες ζώνες μας» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησής του με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας Χουσεΐν Ατίγια Αμπντούλ Χαφέεζ Αλ Κατράνι (Hussein Atiya Abdul Hafeez Al-Qatrani).

Επισήμανε πως οι δύο χώρες είχαν φτάσει εξαιρετικά κοντά το 2010 και πως δεν απέμεναν παρά ελάχιστα πράγματα για να ολοκληρωθεί τότε αυτή η συμφωνία.

Επίσης, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Λιβύης «για την ευθεία τοποθέτησή για το παράνομο "μνημόνιο" που υπεγράφη από τη Διοίκηση του GNA και την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες». Εξίσου, τον ευχαρίστησε που υπενθύμισε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην κυρώσει αυτό το παράνομο «μνημόνιο».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα υποστήριζε πάντοτε ότι η λύση του προβλήματος στη Λιβύη πρέπει να προέλθει από την άμεση υποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των ξένων μισθοφόρων από το έδαφος της Λιβύης. Αυτό πρέπει να γίνει αμέσως και ο λιβυκός λαός να είναι υπεύθυνος για την τύχη της χώρας του, σημείωσε.

Ξεκινώντας τη δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως βρίσκεται ξανά στη Λιβύη, μόλις μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Τρίπολη, τον οποίον συνόδευε και τόνισε πως η επίσκεψη του στη Βεγγάζη είναι συνέχεια της επίσκεψης αυτής και σηματοδοτεί την πλήρη στήριξή της Ελλάδας στη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης και στην εκλογική διαδικασία που θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο.

Περαιτέρω, ο κ. Δένδιας έστειλε το μήνυμα πως «είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε όλο το πλαίσιο των συμφωνιών με τη Λιβύη και να συνάψουμε και καινούριες συμφωνίες για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην ανοικοδόμηση της χώρας». Υπό αυτό το πρίσμα, επεξήγησε η Ελλάδα λειτούργησε αμέσως την πρεσβεία της στην Τρίπολη και γι’ αυτό θα ανοίξει σήμερα και το Προξενείο της στη Βεγγάζη. «Ο νέος πρόξενός μας, ο κ. Ρακίνας, όπως και ο Επιτετραμμένος μας στην Τρίπολη, ο κ. Σταματέκος, είναι σήμερα εδώ μαζί μου» προσέθεσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στην Ελληνική Κοινότητα της Βεγγάζης και γενικά της Λιβύης, «που είναι εδώ και ένα μεγάλο τμήμα της έμεινε εδώ μέσα στα χρόνια της κρίσης και η οποία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας» όπως επισήμανε. Επίσης, ξεχωριστή μνεία έκανε στην παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που και έχουν μείνει εδώ και λειτουργούν εδώ στη Λιβύη και τη Βεγγάζη, και είναι έτοιμες, επίσης, να βοηθήσουν με γνώση της περιοχής στην ανοικοδόμηση της φίλης-χώρας, της Λιβύης.

Καταληκτικά, ο κ. Δένδιας απευθύνθηκε στον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί.

