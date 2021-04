Κόσμος

Στο εδώλιο κληρικός για βιασμό

Κατηγορείται και για επίθεση σε ανήλικη.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 26 Απριλίου, παραπέμφθηκε ο τέως Κιτίου, Χρυσόστομος, για το αδίκημα του βιασμού. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με εγγύηση ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το philenews, τα αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν από 1-30 Απριλίου του 2011 σττη Λάρνακα, ενώ η Αστυνομία καταχώρησε την υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ο κληρικός, που παρουσιάστηκε σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση ύψους 50 χιλιάδων και κός κλήθηκε να παραδώσει στις Αρχές τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τέως Κιτίου , αναμένεται να κληθεί ενώπιον δικαστηρίου και στις 9 Ιουνίου για ακόμη μια υπόθεση που αφορά άσεμνη επίθεση κατά γυναίκας, αδίκημα το οποίο φέρεται να διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 1981, χρόνο κατά τον οποίο το θύμα ήταν ανήλικη.

Πηγή: philenews

