Ασέλγεια από τρεις άνδρες καταγγέλλει νεαρή

Έναν εφιάλτη καταγγέλλει ότι έζησε, επί τρεις ώρες, στα χέρια αγνώστων η 29χρονη κοπέλα. Πώς την παρέσυραν στην ερημιά.

Σοκάρει η καταγγελία μιας 29χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι τρία άτομα ασέλγησαν σε βάρος της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου τέσσερα άτομα γνωστά της, την επιβίβασαν δια της βίας σε αυτοκίνητο και την οδήγησαν σε αγροτική περιοχή. Εκεί, τρία διαφορετικά άτομα, άγνωστα σε αυτήν, προέβησαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η 29χρονη έκανε την καταγγελία το απόγευμα της Κυριακής, στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων. Είχε προηγηθεί δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία από τον πατέρα της κοπέλας.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ανδρών.

