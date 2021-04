Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Πέθανε γυναίκα πέντε ημέρες μετά τον εμβολιασμό

«Νίκησε τρεις φορές τον καρκίνο και έφυγε από ένα εμβόλιο», ξεσπά ο γιος της.

Mια γυναίκα 61 ετών, από τον Ασπρόπυργο. "έχασε" τη ζωή της πέντε μέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. Έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΦ, ο οποίος και διερευνά τι συνέβη.

Ο γιος της μιλώντας στο Star, είπε ότι η μητέρα του είχε νικήσει τρεις φορές τον καρκίνο και πέθανε από ένα εμβόλιο: «Είναι κρίμα. Μια χαρά εργαζόταν, πήγαινε στη δουλειά της. Μου έχουν κοπεί τα γόνατα».

Η μητέρα του "έφυγε" στις 31 Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο είχε ακυρώσει ήδη μια φορά καθώς φοβόταν πιθανές παρενέργειες.

«Την ίδια μέρα της πέφτει το οξυγόνο. Την Κυριακή το πρωί ξύπνησε μια χαρά, το βράδυ της έφτασε το οξυγόνο στο 85.8. Τη Δευτέρα σηκώθηκε, πήγε στη δουλειά της. Ξαφνικά την Τετάρτη στις 5 το πρωί με ξυπνάει, είχε δυσφορία. Μιλάγαμε ανά μισή ωρα, μίλησε με τον ογκολόγο της και της είπε καλό είναι να έρθεις στο νοσοκομείο να σε δει ένας πνευμονολόγος για να δουμε τι γίνεται» ανέφερε ο γιος της.

«Έκανε τεστ για κορoνοϊό και βγήκε αρνητικό και η ακτινογραφία θώρακα ήταν καθαρή. Με πήρε τηλέφωνο ότι έρχεται σπίτι και μετά από λίγο την κάλεσα εγώ και δεν το σήκωνε. Ήταν στον καναπέ, είχε βάλει το οξυγόνο και είχε σβήσει ήδη» συνέχισε.

H γυναίκα είχε διαγνωστεί με θρομβοφιλία και έπαιρνε αντιπηκτικά φάρμακα. Πριν κάνει το εμβόλιο, είχε ενημερώσει τους γιατρούς της και τον ΕΟΔΥ.

«Ο γιατρός που της έκανε το εμβόλιο, έχει κάνει και κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ. Ο ογκολόγος της έχει ζητήσει ιστολογική και τοξικολογικές. Έχω και το χαρτί της νεκροψίας, που λέει πως πιθανόν έμφραγμα να είναι η αιτία», καταλήγει ο γιός της.

ΠΗΓΗ: star.gr

