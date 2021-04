Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Αστυνομικοί σκότωσαν έναν μαθητή που άνοιξε πυρ εναντίον τους. Σοκαρισμένοι είναι γονείς και μαθητές.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν μαθητή μέσα σε Λύκειο στη Νόξβιλ, στην πολιτεία Τενεσί, όταν όπως κατέθεσαν άνοιξε πυρ εναντίον τους μέσα σε αποχωρητήριο, τραυματίζοντας τον έναν.

Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε περί τις 15:15 (τοπική ώρα) στο Magnet High School, στην περιοχή Όστιν-Ιστ, στο ανατολικό τμήμα της Νόξβιλ, προστέθηκε στη μακρά σειρά αιματηρών επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ από τα μέσα Μαρτίου.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε – χτυπήθηκε από σφαίρα στον μηρό – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τενεσί, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας της Νόξβιλ. Αναμένεται να επιζήσει.

«Έχει τις αισθήσεις του και το ηθικό του είναι καλό (...). Θα είναι εντάξει. Τον ευχαρίστησα διότι έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για να προστατεύσει τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Είπε πως προτιμούσε να πάθει κακό εκείνος, παρά οποιοσδήποτε άλλος», δήλωσε η δήμαρχος της Νόξβιλ, η Ίντια Κίνκανον, στο CBS News.

