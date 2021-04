Κόσμος

Ιαπωνία: Στη θάλασσα μολυσμένο νερό από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα

Οργισμένες αντιδράσεις από χώρες της περιοχής για την απόφαση της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει αποφασίσει να πετάξει στη θάλασσα πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα, κάτι που προεξοφλείται πως θα προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από πλευράς χωρών της περιοχής, ιδίως της Νότιας Κορέας.

Η απόφαση αψηφά τις αντιδράσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ειδικά από πλευράς των εργαζομένων στην αλιεία στη Φουκουσίμα, που εναντιώνεται στην ιδέα εξαρχής.

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο κ. Σούγκα βάζει τέλος στον διάλογο που διεξαγόταν τα τελευταία επτά χρόνια για το πώς θα μεταχειρίζονταν οι Αρχές τα μολυσμένα ύδατα τα οποία προέρχονταν από τη βροχή, τα υπόγεια ρεύματα και τις απαραίτητες εγχύσεις για να ψυχθούν οι πυρήνες των αντιδραστήρων σε τήξη μετά το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011.

Η διαδικασία για την απόρριψη του νερού στη θάλασσα θα αρχίσει σε περίπου δύο χρόνια και αναμένεται να κρατήσει δεκαετίες, διευκρίνισε η ιαπωνική κυβέρνηση.

Το νερό θα πρέπει να υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν βλαπτικά ισότοπα και θα αραιωθεί ώστε να μην παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα προτού πεταχτεί στη θάλασσα, διαβεβαίωσε η ίδια.

Η απόφαση ανακοινώθηκε περίπου τρεις μήνες πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα φιλοξενήσει το Τόκιο, έναν χρόνο μετά την αναβολή τους. Μέρος της διοργάνωσης θα διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις που δεν απέχουν παρά 60 χιλιόμετρα από τον κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

Το ζήτημα του μολυσμένου νερού στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από τα πιο ακανθώδη για την ιαπωνική κυβέρνηση, που βρίσκεται στη διαδικασία παροπλισμού της εγκατάστασης στη Φουκουσίμα που θα κρατήσει πολλές δεκαετίες ακόμη.

Κίνα: Εξαιρετικά ανεύθυνη απόφαση

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επέκρινε με εξαιρετικά έντονο τρόπο την απόφαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας νωρίτερα σήμερα να ρίξει σταδιακά στη θάλασσα το μολυσμένο νερό από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα αφού υποβληθεί σε επεξεργασία, χαρακτηρίζοντας τη «εξαιρετικά ανεύθυνη».

Το μέτρο αυτό «είναι ανεύθυνο σε υπερθετικό βαθμό και θα βλάψει κατάφωρα τη δημόσια υγεία και ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο και ζωτικά συμφέροντα γειτονικών χωρών», τόνισε εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας σε δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε πως το Τόκιο οφείλει να απόσχει από τη ρίψη του μολυσμένου νερού στη θάλασσα ωσότου να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεση όλων των άλλων χωρών που έχουν έννομο συμφέρον και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ.

Η Κίνα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει σε περαιτέρω αντιδράσεις για την απόφαση που πήρε το Τόκιο να πετάξει το μολυσμένο νερό στη θάλασσα, τόνισε ακόμη ο εκπρόσωπος.

