Έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στις ΗΠΑ – Ο ήρωας γείτονας (εικόνες)

Ένας άνδρας ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει τα παιδιά –γείτονές του, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γειτονιά.

Σπίτι στο Λος Άντζελες ισοπεδώθηκε από έκρηξη, ενώ δύο άνδρες κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Πάνω από δέκα σπίτια υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μύριζε γκάζι παρά το ότι δεν υπήρξε φωτιά.

Ένας 59χρονος εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω των εγκαυμάτων του, έξω από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι πυροσβέστες άκουσαν έναν δεύτερο άνδρα που τους έστελνε «μηνύματα» χτυπώντας ό,τι έβρισκε όπως είχε θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια. Ο άνδρας διασώθηκε όταν οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν με τη χρήση πριονιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του σπιτιού, ένας άνδρας, μία γυναίκα και τρία παιδιά, διασώθηκαν από γείτονα που έτρεξε να τους βοηθήσει, ενώ δεν χρειάστηκε καν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο γείτονας ρίσκαρε τη ζωή του για να τους βγάλει έξω, αφού δεν το σκέφτηκε στιγμή, παρά το ότι μύριζε το γκάζι, μπήκε μέσα παραπάνω από μία φορές για να τους βγάλει.

«Δεν ήθελα να πάθουν κάτι τα παιδιά. Πήρα την απόφαση και λέω ‘αν είναι να μου συμβεί κάτι, ας συμβεί».

Ο άνδρας αφού έβγαλε τα τρία παιδιά, μπήκε ξανά μέσα για να δει αν υπάρχει άλλος κι έβγαλε μία γυναίκα που ήταν σε άσχημη κατάσταση, αφού είχε χτυπήσει το κεφάλι της.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί, όμως οι ερευνητές λένε ότι, η διαρροή γκαζιού προκλήθηκε από την έκρηξη και όχι το αντίστροφο.

«Βρήκαμε φυτεία μαριχουάνας μέσα στο σπίτι και ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο των ερευνών», λένε σχετικά.

