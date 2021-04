Παράξενα

Στο “Καλημέρα Ελλάδα” η γυναίκα που βρήκε διαρρήκτη να κοιμάται στο σπίτι της

«Κοιμόταν του…καλού καιρού», λέει στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη η γυναίκα που βρήκε τον διαρρήκτη στον καναπέ της.

Η γυναίκα που βρήκε τον διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αντίδρασή της μπροστά στο.. θέαμα.

Η ηλικιωμένη ξύπνησε για να βρει έναν νεαρό διαρρήκτη να κοιμάται στον καναπέ της.

«Λέω ποιος είναι αυτός, ο εγγονός μου;», περιγράφει η γυναίκα, εξηγώντας ότι, στη συνέχεια είδε τα μαχαίρια δίπλα του.

Παράλληλα, όπως εκτιμά η γυναίκα, ο διαρρήκτης πρέπει και να πλύθηκε, ενώ ήπιε και ένα αναψυκτικό από το ψυγείο της.

«Αντέδρασα πολύ ψύχραιμα, ήταν στο βαθύ τον ύπνο, κοιμόταν του καλού καιρού», λέει η γυναίκα, περιγράφοντας ότι το σπίτι της ήταν άνω κάτω, ενώ έλειπαν και τα 6 ευρώ που είχε μέσα στο πορτοφόλι της.

«Βγήκα έξω και πήρα την Αστυνομία και τον πήρε κοιμισμένο», σημείωσε, ενώ οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι, είχε πάνω του πολλά λεφτά.

«Μετά που έφυγε, το συνειδητοποίησα και ταράχτηκα. Θα βάλω σιδεριά σε όλα τα παράθυρα», κατέληξε η γυναίκα.

