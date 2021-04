Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Πότε θα κάνει «βουτιά» η θερμοκρασία.

«Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα βρέξει στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μετά και Ήπειρο», προέβλεψε για το σημερινό καιρό ο Τάσος Αρνιακός, σημειώνοντας ότι, νοτιότερα ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Οι νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν και μικρή ποσότητα αφρικανικής σκόνης, σημείωσε ο Τάσος Αρνιακός στην πρωινή του πρόβλεψη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχή το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα.

Από την Παρασκευή αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τους 17-18 βαθμούς, ενώ το Σάββατο η μέγιστη θα είναι στους 15 βαθμούς και από την Κυριακή η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Στο “Καλημέρα Ελλάδα” η γυναίκα που βρήκε διαρρήκτη να κοιμάται στο σπίτι της

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε