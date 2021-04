Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Κατερινόπουλος στον ΑΝΤ1: Οι δράστες δεν ήρθαν από το εξωτερικό (βίντεο)

«Αν δεν του έκλειναν το στόμα, θα έτριζαν πολλές καρέκλες», εκτίμησε ο Ταξίαρχος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.

Λάβρος ήταν ο Ταξίαρχος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Θανάσης Κατερινόπουλος σχετικά με τις έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, σχολίασε με νόημα πως «αν υπάρχει η βούληση, θα βρεθεί η άκρη».

Παράλληλα, τόνισε πως η έρευνα πρέπει να εστιαστεί πρώτα στα ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ και εν συνεχεία στο σκούτερ, για το οποίο ανέφερε πως «αν ψάχνουμε από το σκούτερ να βρούμε στοιχεία για να φθάσουμε στους δράστες... “κούνια που μας κούναγε”».

«Έστελνε μηνύματα μέσω της πένας του. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί», είπε ο κ. Κατερινόπουλος, επισημαίνοντας πως πρέπει να δούμε ποιους “ενόχλησε” ο δημοσιογράφος. Εκτίμησε πως «εάν δεν του έκλειναν το στόμα, θα έτριζαν πολλές καρέκλες», ενώ συμπλήρωσε πως επειδή ήταν έξυπνος άνθρωπος, «δεν μπορεί να μην έχει αφήσει κάπου αποθηκευμένα πράγματα».

Αναφορικά με το σκούτερ στο οποίο επέβαιναν οι δολοφόνοι, υπογράμμισε πως «τέτοια σκούτερ στην αγορά και μαύρου χρώματος, δεν έχουν πωληθεί πάνω από 600. Ψάξτε να βρείτε σε ποιους πωλήθηκαν».

Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως οι δολοφόνοι δεν ήρθαν από το εξωτερικό: «Εγώ πιστεύω ότι οι δολοφόνοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που ζουν χρόνια στην Ελλάδα».

Στην ίδια εκπομπή ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, είπε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ δεχόταν απειλές, «ή και να είχε δεχθεί κάποια απειλή, ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος που δεν φοβόταν. Ήταν ατρόμητος!».

Στο “μικροσκόπιο” των Αρχών βρίσκονται πλέον δεκάδες κλήσεις πολιτών που φέρεται να είδαν το μηχανάκι των εκτελεστών, οι λίστες της Αστυνομίας με τα κλεμμένα σκούτερ τύπου Beverly, αλλά και όσα έχουν βρεθεί καμένα από την Παρασκευή ,οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν στην περιοχή ,πιθανά βίντεο από κάμερες στον Άλιμο και όχι μόνο, όπως επίσης και ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταστήματα με στρατιωτικά είδη...

Το δολοφονικό καρτέρι στον Γιώργο Καραϊβάζ είχε στηθεί τουλάχιστον 16 λεπτά νωρίτερα από τη στιγμή του εγκλήματος όπως αποδεικνύεται και από τις κάμερες σε κοντινό σημείο από το σπίτι του. Οι εκτελεστές του περνούν από το σημείο με απόλυτη ψυχραιμία, παρά το γεγονός ότι διασταυρώνονται και με περιπολικό. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ο συνεπιβάτης κρατάει στην αγκαλιά του κάτι το οποίο έχει και λαβή, η οποία προεξέχει.

Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν τόσο έξω ή σε κοντινή απόσταση από τα στούντιο στο Πικέρμι, από όπου ξεκίνησε ο Γιώργος Καραϊβάζ όσο και όσες έγιναν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του στον Άλιμο, σαρώνονται προκειμένου να δουν αν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν καταγράψει ύποπτες κλήσεις.

Το σενάριο των πληρωμένων εκτελεστών από το εξωτερικό είναι για τις Αρχές μία πιθανότητα.

Φύλλο και φτερό έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες όλα τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σχετικά νέα ενοικιαστήρια σε σπίτια της περιοχής, ώστε να δουν ποιοι και γιατί νοίκιασαν τους χώρους και αν ενδέχεται να έχουν εξαφανιστεί ή να έκρυψαν κάτι ή ακόμη να έχουν αφήσει πίσω τους κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητά τους.

Ελέγχονται εξονυχιστικά όλοι οι είσοδοι και οι έξοδοι της χώρας. Τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και οι αεροπορικές μεταφορές. Αν οι εκτελεστες προέρχονται από το εξωτερικό, πιθανότατα να μπήκαν στη χώρα λίγες ώρες νωρίτερα από το φονικό με πλαστά χαρτιά.

Στο “μικροσκόπιο” και τα καταστήματα πώλησης στρατιωτικών ειδών. Παρά το γεγονός ότι τα ρούχα που φορούν οι δράστες είναι κοινά, δεν αποκλείεται οι εκτελεστές, όπως κάνουν συνήθως, να τα αγόρασαν λίγο πριν την εκτέλεση. Μάλιστα ο εκτελεστής που κάθεται ως συνοδηγός στη μηχανή φαίνεται να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ναι μεν γνώριζαν ότι ο Καραϊβάζ δεν οπλοφορεί, δεν αποκλείεται όμως να έρχονταν αντιμέτωποι με κάποια περιπολία.

Βίντεο από τη σκηνή της δολοφονίας δεν υπάρχουν, ωστόσο στα χέρια της Ασφάλειας είναι οι καταθέσεις τριών υπαλλήλων του Δήμου. Σύμφωνα με αυτές τις καταθέσεις, αλλά και την έρευνα της Αστυνομίας, οι πρώτοι πυροβολισμοί έπεσαν εν κινήσει αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια ο δολοφόνος κατέβηκε και πυροβόλησε ξανά, δίνοντας και τη “χαριστική βολή”. Μάλιστα, η μια σφαίρα έχει διαπεράσει και το κινητό του δημοσιογράφου, το οποίο φαίνεται να το κρατούσε και δεν αποκλείεται αν επαναφέρουν τη μνήμη του, να βρουν την άκρη του νήματος.

Ο κύκλος των καταθέσεων για την οικογένεια θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσουν αυτές των στενών συνεργατών του.