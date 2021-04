Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: τα δικαιολογητικά και οι “κόφτες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα κριτήρια για τη δυνατότητα συμμετοχής. Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήδη περισσότεροι από 215.000 έχουν υποβάλλει στην αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, οι τελικοί δικαιούχοι θα φτάσουν τις 300.000.

Μπορεί να έχουν δημοσιοποιηθεί οι βασικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής, όμως η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού των τελικών δικαιούχων που θα ακολουθήσει όταν κλείσει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να «αφήσει» εκτός χιλιάδες υποψήφιους δικαιούχους.

Με βάση τα κριτήρια που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δυνατότητα συμμετοχής έχουν:

Όσοι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα.

Όσοι έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ+0,41% οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

Οι νέες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων και έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας αυτή τη φορά θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν,

τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,

το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 που είναι εφικτό μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι η 19η Απριλίου.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Πηγή: naftemporiki.gr

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Στο “Καλημέρα Ελλάδα” η γυναίκα που βρήκε διαρρήκτη να κοιμάται στο σπίτι της

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε