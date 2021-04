Πολιτική

Κόπτσης στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Το 90% των μαθητών πήγε στο σχολείο

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων, τα self tests και την κάλυψη των κενών.

Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω των αδειών ειδικού σκοπού που παίρνουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, διαβεβαιώνοντας ότι καλύπτονται είτε με τροποποιήσεις προγραμμάτων είτε με μετακινήσεις.

Άλλωστε, όπως εξήγησε, πρόκειται για κενά που έχουν ήδη αναπληρωθεί δύο και τρεις φορές από την αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίζουν λόγω της πανδημίας.

Ερωτηθείς για την προσέλευση μαθητών και καθηγητών κατά τη χθεσινή, πρώτη, μέρα λειτουργίας των Λυκείων, απάντησε πως «γύρω στο 90% των μαθητών πήγαν χθες στο σχολείο και από πλευράς καθηγητών πήγαν σχεδόν όλοι, εκτός από τις ειδικές άδειες στα Ειδικά Σχολεία».

Στην αιτίαση του Γιώργου Παπαδάκη ότι, τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν πολύ μεγαλύτερη αποχή από τα σχολεία, την πρώτη μέρα της λειτουργίας τους, ο Α.Κόπτης έκανε λόγο για «στατιστικό λάθος στα στοιχεία, αφού πολλά παιδιά εκτύπωσαν ή δεν πήγαν βεβαίωση».

Βάσει των στοιχείων, περίπου 300.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό έχουν λάβει τα self tests τους. Για όσους εργάζονται σε κυλικεία ή υπηρεσίες καθαριότητας και δεν τους «βρίσκει το σύστημα» εξήγησε ότι, «δεν βρίσκονται γιατί είναι προσλήψεις μέσω εταιρειών, ανακοινώνοντας ότι, «έχει δοθεί εντολή να μεταβούν στις πλησιέστερες δομές για να υποβληθούν σε τεστ».

