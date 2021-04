Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο μαθητής που πέρασε στο Yale στον ΑΝΤ1: θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα

Ο Θεσσαλονικιός που μπήκε με υποτροφία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, μιλά στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τα όνειρά του και τις αντιδράσεις των δικών του.

Ως το «πρώτο μεγάλο βήμα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα» χαρακτήρισε ο Κώστας Μαρκόπουλος το ότι έγινε δεκτός στο Yale με υποτροφία 97%.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο νεαρός γνωστοποιήσω το στόχο του, που δεν είναι άλλος από το να γίνει μηχανικός στη Formula 1.

«Θα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα κι όχι να μείνω στην Αμερική, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ήθελα να κάτσω εδώ», απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη πήρε υποτροφία 97%, όσο δηλαδή αιτήθηκε, εξηγώντας ότι φέτος οι πιθανότητες εισαγωγής στο Yale είναι πολύ μικρές, κάτω από 4% κι ακόμα μικρότερες για τους ξένους φοιτητές. «Όμως, εδώ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή μας προετοιμάζουν πολύ καλά», είπε το παιδί.

Πάντως, ξεκαθάρισε τη θέση του ότι, «τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ καλά και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ξένα», ωστόσο, «εκεί είναι οι ευκαιρίες που σου δίνονται εκεί πέρα, κάτι που δεν υπάρχει εδώ».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις των δικών του είπε πως, οι γονείς του ούρλιαζαν, ενώ η γιαγιά του άναψε κεράκι στην Παναγία, για να το πιστέψει. «Έχει πει ότι θα μου φέρνει ταπεράκι με κούριερ», κατέληξε.

