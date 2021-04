Παράξενα

“Ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές”: θέλουν να τιμήσουν στην Κρήτη τους επίλεκτους αλεξιπτωτιστές του Γ’ Ράιχ!

Ποια είναι η ομάδα που προγραμματίζει τις εξαήμερες εκδηλώσεις και θέλουν να απονείμουν στους συμμετέχοντες μετάλλια με το «γερμανικό πουλί».

Τη πρόθεση τους να έρθουν στην Κρήτη για να τιμήσουν τους πεσόντες Γερμανούς αλεξιπτωτιστές του 1941, γνωστοποίησαν οι «Ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές», όπως ονομάζεται ο σύλλογος τους!

Συγκεκριμένα αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση, «τους πεσόντες αδελφούς μας οι οποίοι επιτυχώς έφεραν εις πέρας την πρώτη στρατηγική αεραπόβαση της Ιστορίας καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 80 χρόνια από την στιγμή που οι επίλεκτοι του Γ’ Ράιχ πήδηξαν και κατέλαβαν το νησί της Κρήτης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αξία τους».

Όπως αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους europeanparatroopers οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 17 έως 23 Μαΐου και εκτός από ρίψεις αλεξιπτωτιστών θα περιλαμβάνει και ξενάγηση στο γερμανικό νεκροταφείο και Μουσείο. Μάλιστα στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν και μετάλλια με το «γερμανικό πουλί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι επίσημη άδεια για τέτοια εκδήλωση δεν υπάρχει ενώ ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν έχει σχέση με την επίσημη Γερμανική κυβερνητική ή στρατιωτική αρχή.

