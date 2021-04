Υγεία - Περιβάλλον

Self test για Πάσχα στο χωριό: το σχέδιο της Κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια για να «ξεκλειδώσουν» οι μετακινήσεις. Ποιο θα είναι το «διαβατήριο» για να περάσει κάποιος τα διόδια.

Τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα την Παρασκευή, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την επέκταση του self testing –όπως ήδη εφαρμόζεται από χθες για τα σχολεία– και σε άλλους κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως σε λιανεμπόριο, επαγγελματίες οδηγούς, εργαζομένους σε delivery κ.α. Αυτοί όμως δεν είναι οι μόνοι τομείς που η κυβέρνηση σκέφτεται να εφαρμόσει το self testing.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», στο Μαξίμου επεξεργάζονται σχέδιο για υπερτοπική μετακίνηση το Πάσχα, δηλαδή από νομό σε νομό, με διενέργεια self test. Το σχέδιο, που αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στα χαρτιά, καθώς προέχει να δούμε την εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες δέκα ημέρες, προβλέπει πως στην έξοδο για την περιφέρεια θα γίνονται δειγματοληπτικοί μεν, σαρωτικοί δε, έλεγχοι για να διαπιστώνεται πως οι εκδρομείς έχουν αρνητικό self test έως και 48 ώρες πριν από την έξοδο. Αυτό θα είναι και το «διαβατήριο» για να περάσει κάποιος τα διόδια και να κάνει, μετά δύο χρόνια, το λεγόμενο «Πάσχα στο χωριό».

Στο τραπέζι έχει πέσει και ένα ακόμα σενάριο, το οποίο όμως έχει πολλά δομικά προβλήματα. Να επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό ίδιου χρώματος, ώστε, για παράδειγμα, «καθαρές» περιοχές να μην επιβαρυνθούν από πιο βεβαρημένες. Το πρόβλημα εδώ είναι διπλό: Εάν η Αθήνα είναι στο «κόκκινο», όπως είναι τώρα, αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει πως θα απαγορευτεί η έξοδος για πολλές περιοχές που είναι σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από την Αττική, δημιουργώντας εκδρομείς δύο ταχυτήτων.

Επιπλέον, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να οδηγήσει σε έξοδο προς συγκεκριμένα μέρη και να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες περιοχές. Παράδειγμα: Εάν η Αττική είναι «κόκκινη», να μπορεί να πάει κάποιος στην επίσης «κόκκινη» Αχαΐα, αλλά όχι στην «πράσινη» Αρκαδία, επιβαρύνοντας περισσότερο συγκεκριμένους νομούς. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εφικτό να εφαρμοστεί και για πρακτικούς λόγους, καθώς ο κάθε πολίτης δεν θα μπορεί να επιλέξει να πάει στον τόπο καταγωγής του ή εκεί που διατηρεί σπίτι. Όλα τα παραπάνω αυτή τη στιγμή είναι σχέδια επί χάρτου και όχι οριστικές αποφάσεις, καθώς τα πάντα θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική καμπύλη των επόμενων δέκα ημερών.

Αχτίδα αισιοδοξίας

Όσον αφορά λοιπόν την εξέλιξη της πανδημίας, έχει αρχίσει να διαφαίνεται την τελευταία εβδομάδα μείωση του επιδημιολογικού φορτίου. Ηδη από τις 6 Απριλίου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν αποκλιμάκωση της έντασης του τρίτου κύματος. Αργή μεν, αποκλιμάκωση δε. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, τότε είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί το σενάριο που προαναφέρθηκε για ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών ενόψει του Πάσχα με τη διενέργεια self test. Άλλωστε το πρώτο crash test της διαδικασίας των self tests, που ξεκίνησε από το περασμένο Σάββατο, είναι θετικό.

Η διαδικασία σε γενικές γραμμές εξελίχθηκε πολύ καλά, καθώς μέχρι χθες καταχωρίστηκαν συνολικά 245.093 αποτελέσματα, εκ των οποίων θετικά ήταν μόλις τα 613. Οι συγκεκριμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί απομονώθηκαν και βεβαίως θα κάνουν και μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί ότι νοσούν, δείχνοντας πως η διαδικασία των self tests μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για την περαιτέρω διάδοση του ιού στην κοινότητα.

Πηγή: Kathimerini.gr

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Στο “Καλημέρα Ελλάδα” η γυναίκα που βρήκε διαρρήκτη να κοιμάται στο σπίτι της

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε