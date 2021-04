Αθλητικά

Κρίνονται τα εισιτήρια για τα ημιτελικά των Κυπέλλων Ευρώπης

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι ανοικτά με πολλές προσφορές από το Πάμε Στοίχημα για το Champions League και το Europa League.

Οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στην ημιτελική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης, τέσσερα για το Champions League και τέσσερα για το Europa League, κρίνονται αυτή την εβδομάδα.

Στο Champions League θα διεξαχθούν σήμερα, στις 22:00, τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν και Τσέλσι-Πόρτο.

Την παράσταση κλέβει ο αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μπάγερν. Στο πρώτο ματς, στο Μόναχο, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 2-3 και απειλεί με αποκλεισμό την κάτοχο του τίτλου.

Στο άλλο ζευγάρι η Τσέλσι είναι φαβορί για την πρόκριση, μετά τη νίκη της με 0-2 κατά της Πόρτο στη Σεβίλλη, όπου θα διεξαχθεί και η σημερινή ρεβάνς.

Πήραν προβάδισμα η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι

Αύριο, στις 22:00, θα γίνουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης και Ντόρτμουντ-Μάντσεστερ Σίτι. Στα πρώτα ματς επικράτησαν η Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 και η Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 και απέκτησαν προβάδισμα για την πρόκριση. Η Λίβερπουλ και η Ντόρτμουντ θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή στις ρεβάνς.

Στο Europa League το πρόγραμμα της Πέμπτης (22:00) περιλαμβάνει τα ακόλουθα παιχνίδια (σε παρένθεση τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων):

Ρόμα-Άγιαξ (2-1), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γρανάδα (2-0), Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ (1-1) και Βιγιαρεάλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-0).

Ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε πολλές προσφορές για τους προημιτελικούς του Champions League και του Europa League.

Οι αγώνες του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν (Τρίτη, 22:00), Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη, 22:00) και του Europa League Ρόμα-Άγιαξ (Πέμπτη, 22:00) προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να ποντάρουν και σε πλήθος στοιχηματικών επιλογών σε κάθε αγώνα της προημιτελικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης. Στα τέσσερα παιχνίδια του Champions League προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης».

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ακόμα τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης» και σε επιλεγμένα παιχνίδια την «Επιστροφή Στοιχήματος». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Η «Επιστροφή Στοιχήματος» ισχύει για τους τέσσερις προημιτελικούς του Champions League, Τσέλσι-Πόρτο, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν, Ντόρτμουντ-Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης.





