Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: οι ημερομηνίες υποβολής και οι δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης σκέφτεται να ανακοινώσει παράταση πριν ακόμη ξεκινήσει η υποβολή τους! Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ.

Τέλος στο σίριαλ των διαρκών παρατάσεων και της γκρίνιας που συνοδεύει τα σχετικά αιτήματα αναφορικά με την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φιλοδοξεί να βάλει φέτος το υπουργείο Οικονομικών.

Η «παράταση» θα δοθεί εξαρχής και ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι και οι λογιστές για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους δεν θα λήξει στις 30 Ιουνίου, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, αλλά στο τέλος Ιουλίου. Εφόσον τηρήσουν αυτή την προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 8 μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του φόρου τους, από το τέλος Ιουλίου έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων θα παραμείνει ανοιχτή και τον Αύγουστο, χωρίς οι δηλώσεις να θεωρούνται εκπρόθεσμες. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η δόση του Αυγούστου θα είναι διπλή και θα ακολουθούν έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιδιώκει να μπει ένα τέλος στο σίριαλ των διαρκών παρατάσεων των προθεσμιών και σύμφωνα με πληροφορίες, το παραπάνω μοντέλο είναι το επικρατέστερο προς ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, όταν το υπουργείο Οικονομικών θα ανοίξει συνολικά τα χαρτιά του για πλαστικό χρήμα και τεκμήρια (πιθανό λίφτινγκ, ώστε να μην την πληρώσουν άδικα οι πληγέντες από την πανδημία), προκαταβολή φόρου για τις πληγείσες επιχειρήσεις και έκπτωση φόρου σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχει πέσει πρόταση αύξησης του «μπόνους» 2% για την έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, το οποίο αναγνωρίζεται πως «είναι μικρό», αλλά δύσκολα στις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες θα μπορούσε να αυξηθεί δραστικά, παρότι θα ήταν επιθυμητό. Σε αυτό το πλαίσιο, μια αύξηση της έκπτωσης στο 2,5%-3% δεν αποκλείεται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει το 4%-5%.

Το σχήμα των δόσεων

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές της τελευταίας στιγμής, το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης φόρων εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για φέτος θα έχει ως εξής:

Επιχειρήσεις: Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά επόμενων μηνών. Πέρυσι, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είχε παραταθεί έως τις 29 Ιουλίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης ήταν έως τις 31 του μήνα. Φέτος, το ίδιο σχήμα θα έβγαζε προθεσμία έως τις 28 και πληρωμή πρώτης δόσης έως τις 30 Ιουλίου.

Φυσικά πρόσωπα: Οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών, για όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου. Αν η υποβολή της δήλωσης γίνει τον Αύγουστο, η πρώτη δόση θα είναι διπλή έως την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου και οι υπόλοιπες 6 κάθε μήνα έως και τον Φεβρουάριο. Την έκπτωση 2%-3% θα «κερδίσουν» εφάπαξ πληρωμές έως το τέλος Αυγούστου.

ΕΝΦΙΑ: Παραμένει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθωτικών κινήσεων στο ύψος του ΕΝΦΙΑ σε συνάρτηση με την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, αλλά οι δόσεις θα είναι και φέτος έξι. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες κάθε μήνα έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Πηγή: euro2day.gr





Ειδήσεις σήμερα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Επωφεληθείτε από τις τυχερές μέρες του Απριλίου (βίντεο)

Δώρο Πάσχα: Πώς πληρώνεται για την αναστολή εργασίας

Ο μαθητής που πέρασε στο Yale στον ΑΝΤ1: θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα