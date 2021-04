Life

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο “Πρωινό” λίγο πριν μπει στη “Φάρμα” (βίντεο)

Παραδέχεται ότι προπονείται εντατικά, προκειμένου να είναι έτοιμη για τα αγωνίσματα, ενώ αποκαλύπτει… τις συμπάθειές της.

Λίγο πριν από την είσοδό της στη “Φάρμα”, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας πως έχει φάει πολύ και ότι προπονείται εντατικά, προκειμένου να είναι καθ’ όλα έτοιμη για τις δοκιμασίες που την περιμένουν.

«Δεν θα μπω με το μπικίνι», είπε γελώντας. «Κάνω δύο ώρες προπόνηση καθημερινά», σημείωσε και υποστήριξε πως είναι πιο καλή στο κάρφωμα και στο πριόνι. «Ειδικά, στο πριόνι δίνω πόνο», τόνισε.

Ερωτηθείσα για τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε «Αγαπώ Τζώρτζογλου! Με χαλαρώνει, τρελαίνομαι να τον ακούω» και ότι «ο Ματζουράνης είναι πολύ καλό παιδί», αλλά «πρέπει να κάνει κάτι με τα μαλλιά του».

Υποστήριξε ότι την εξιτάρει ότι ο κόσμος θα την δει πιο απλή. «Τα νύχια έχουν κοπεί, οι βλεφαρίδες έχουν φύγει», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, μπαίνει στο παιχνίδι με καλές προθέσεις και δεν είναι προκατειλημμένη με κάποιον παίκτη.

Σχολιάζοντας την προτροπή να πάει και να φλερτάρει τον “Ντούπη”, η ίδια απάντησε πως δεν είναι… του γούστου της.

