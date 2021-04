Παράξενα

Ιαπωνία: Ρεκόρ Γκίνες για 90χρονη εργαζόμενη

Μια 90χρονη Γιαπωνέζα που εργάζεται στην ίδια εταιρεία από το 1956 κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η γηραιότερη διευθύντρια γραφείου στον κόσμο.

Η Γιασούκο Ταμάκι που θα γιορτάσει τα 91α γενέθλιά της στις 15 Μαΐου, εξακολουθεί να εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα στη Sunco Industries για 7 1/2 ώρες την ημέρα.

«Είμαι πραγματικά συγκινημένη» δήλωσε η Γιασούκο Ταμάκι στους υπεύθυνους των ρεκόρ Γκίνες όταν έλαβε το πιστοποιητικό της και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο παραμένει τόσα πολλά χρόνια.

«Πάντα πίστευα ότι γεννήθηκα για να βοηθώ τους άλλους. Γι 'αυτό θέλω να κάνω πράγματα που κάνουν τους προέδρους, τους διευθυντές και το λοιπό προσωπικό ευτυχισμένους. Αυτός παραμένει ο δια βίου στόχος μου» είπε.

Η 90χρονη διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει συνταξιοδότηση για εκείνη. «Μόλις τελειώνει ο χρόνος, υπάρχει και ο επόμενος. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσω έτσι».

Η Γιασούκο Ταμάκι εργάζεται στο λογιστήριο, υπολογίζοντας τους μισθούς και τα μπόνους του προσωπικού, καθώς και τις εκπτώσεις φόρων και έχει στον υπολογιστή του σπιτιού της όλες τις απαραίτητες εφαρμογές όπως το Microsoft Excel.

Είναι επίσης άνετη με τη χρήση της εφαρμογής Facebook στο smartphone της.

Η Γιασούκο Ταμάκι αναγνωρίστηκε για τις πολυετείς υπηρεσίες της στην εταιρεία και τώρα είναι η μεγαλύτερης ηλικίας διευθύντρια γραφείου.

Παρουσιάζοντας το πιστοποιητικό που βεβαιώνει το ρεκόρ Γκίνες, η Γιασούκο Ταμάκι είπε στους συναδέλφους της να ζήσουν δυνατά με τη νοοτροπία «αν χάσετε το σήμερα, τότε δεν υπάρχει αύριο».

