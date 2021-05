Life

Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Στις πασαρέλες ξανά με φυσική παρουσία τον Σεπτέμβριο

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης προβλέπεται να υποδεχθεί εκ νέου ντεφιλέ με φυσική παρουσία, στο επόμενο ραντεβού που δίνει, το διάστημα 8-12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), που είναι η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση μόδας.

Η επιστροφή στις εκδηλώσεις με την παρουσία κοινού θα οργανωθεί σε συμφωνία με τους υγειονομικούς κανόνες, που βρίσκονται σε ισχύ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τόνισε το CFDA, το οποίο αναμένει ότι ορισμένοι οίκοι θα συνεχίσουν να επιλέγουν μια διαδικτυακή παρουσίαση των νέων συλλογών τους.

Σχεδόν το σύνολο των δύο τελευταίων Fashion Week, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, διεξήχθη ψηφιακά, με ελάχιστους σχεδιαστές, όπως τον Κρίστιαν Σιριάνο ή τη Ρεμπέκα Μίνκοφ να οργανώνουν επιδείξεις ή παρουσιάσεις με φυσική παρουσία.

Στις δύο αυτές σεζόν, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής ενθάρρυνε τους δημιουργούς να προτιμούν την ψηφιακή μορφή παρά τις επιδείξεις με φυσική παρουσία, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι διασποράς του νέου κορονοϊού.

Ενθαρρυμένο από την εκστρατεία εμβολιασμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και το σταδιακό άνοιγμα της Νέας Υόρκης, το CFDA αναμένει μια σεζόν που θα «γιορτάσει το καλύτερο της αμερικανικής μόδας σε μορφές με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Στίβεν Κολμπ, σε ένα δελτίο Τύπου.

