Πολιτισμός

Ταινίες για την Παγκόσμια Ημέρα Γης από το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα προβληθούν σε ελληνική πρεμιέρα οι ταινίες «Παιδί της φύσης», «Κλιματική έξοδος» και «Είμαι η Γκρέτα».

Τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους -όπως η Γκρέτα Τούνμπερκ, η πιο διάσημη ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή- που παλεύουν και καταφέρνουν να φέρουν την αλλαγή στη ζωή τους και φόντο το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, προβάλλει το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας σε ένα αφιέρωμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου).

Στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα προβληθούν σε ελληνική πρεμιέρα οι ταινίες «Παιδί της φύσης», «Κλιματική έξοδος» και «Είμαι η Γκρέτα».

Το ντοκιμαντέρ «Παιδί της φύσης»/ Child of Nature (ΗΠΑ - Βραζιλία, 2020), σε σκηνοθεσία Μάρκους Νεγράου μιλά για το πόσο αφιλόξενη μπορεί να γίνει η γη- και ειδικότερα για τα παιδιά, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας και της κακοποίησης. Μέσα από την αφήγηση ενός νεαρού δημοσιογράφου από την Ινδία, η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή παιδιών από την Κένυα, τις Φιλιππίνες, τη Συρία και τον Καναδά, τα οποία, παρά τις αντιξοότητες, φέρνουν την αλλαγή στη ζωή τους και στις κοινότητές τους.

Η ταινία «Κλιματική έξοδος»/Climate Exodus (Ισπανία, 2020), σε σκηνοθεσία Νταβίντ Μπαούτε περιγράφει την τραγωδία τριών γυναικών που έχασαν τα πάντα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

Η ταινία έχει αποσπάσει το βραβείο «Πράσινη Ακίδα» για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ - SEMINCI, Valladolid International Film Week 2020.

Η σειρά των τριών ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στην Ημέρα της Γης, ολοκληρώνεται με την ιστορία της πιο διάσημης ακτιβίστριας για την κλιματική αλλαγή, της Γκρέτα Τούνμπερκ. Η ταινία «Είμαι η Γκρέτα»/I Am Greta (Σουηδία, 2020), σε σκηνοθεσία Νέιθαν Γκρόσμαν, αξιοποιεί οπτικό υλικό από τη ζωή της, που δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας τις συναντήσεις της Τούνμπεργκ με αρχηγούς κυβερνήσεων και τις δημόσιες εμφανίσεις σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις, όσο και στιγμές από την προσωπική ζωή αυτής της ξεχωριστής έφηβης.

Η ταινία έχει αποσπάσει τα εξής βραβεία:

-Καλύτερο πορτρέτο ατόμου εν ζωή σε ντοκιμαντέρ - Critics' Choice Documentary Awards 2020, Καλύτερο Ντοκιμαντέρ - Guldbagge (Βραβεία της Σουηδικής Ακαδημίας) 2020.

-Βραβείο Κινηματογραφικής και Περιβαλλοντικής Αφοσίωσης - Les Arcs European FF 2020,

Βραβείο Επιστημονικής Ταινίας - Zurich Film Festival 2020 και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νέων - Montclair Film Festival 2020.

-Cinema Eye Honors Award US 2021.

Τα εισιτήρια (3 ευρώ) θα είναι διαθέσιμα από τις 20 έως τις 25 Απριλίου και οι ταινίες θα προβληθούν από τις 22 μέχρι τις 25 του μήνα από το online.filmfestival.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Συγκλονιστική η “μάχη” για την αποχώρηση (βίντεο)

Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι σήκωσε το Κύπελλο (εικόνες)

Καιρός: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Κυριακή