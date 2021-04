Τεχνολογία - Επιστήμη

Περίπου 5.200 τόνοι εξωγήινης σκόνης πέφτουν στη Γη κάθε χρόνο

Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες.

Κάθε χρόνο ο πλανήτης μας συναντιέται με ουκ ολίγη σκόνη προερχόμενη από κομήτες και αστεροειδείς.

Αυτά τα σωματίδια διαπερνούν την ατμόσφαιρα και προκαλούν τα «πεφταστέρια», δηλαδή τους διάττοντες αστέρες, ενώ μερικά φθάνουν στην επιφάνεια της Γης με τη μορφή μικρομετεωριτών.

Γάλλοι επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και του Πανεπιστημίου του Παρισιού Paris-Saclay, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστήμης και πλανητικής επιστήμης "Earth & Planetary Science Letters", υπολόγισαν ότι ετησίως περίπου 5.200 τόνοι τέτοιας εξωγήινης σκόνης μικρομετεωριτών φθάνει στο έδαφος. Συγκριτικά, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στη Γη πέφτουν μεγαλύτεροι μετεωρίτες συνολικού βάρους το πολύ δέκα τόνων.

Η συνολική μάζα της διαστημικής σκόνης προτού συναντηθεί με την ατμόσφαιρα της Γης, εκτιμάται σε περίπου 15.000 τόνους ετησίως και από αυτούς τελικά φθάνει στο έδαφος περίπου το ένα τρίτο. Αυτά τα σωματίδια σκόνης από κομήτες και αστεροειδείς έχουν διάμετρο έως μερικά δέκατα ή εκατοστά του χιλιοστού.

Οι Γάλλοι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έξι αποστολές κοντά στον γαλλο-ιταλικό ερευνητικό σταθμό «Κονκόρντια» στην «καρδιά» της Ανταρκτικής για να συλλέξουν και μετά να αναλύσουν μικρομετεωρίτες. Από τις αποστολές αυτές προέκυψαν αρκετά εξωγήινα σωματίδια μεγέθους 30 έως 200 μικρομέτρων.

Οι περισσότεροι μικρομετεωρίτες προέρχονται από κομήτες (80%) και το υπόλοιπο από αστεροειδείς. Οι κομήτες αποτελούνται από πάγο και σκόνη, προερχόμενοι κυρίως από τη Ζώνη Κάιπερ στις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος. Καθώς προσεγγίζουν τον Ήλιο, ανεβάζουν θερμοκρασία και απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες σκόνης. Από την άλλη, οι αστεροειδείς είναι κυρίως πετρώδεις και οι περισσότεροι προέρχονται από τη ζώνη μεταξύ Άρη-Δία.

