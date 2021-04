Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Δημόπουλος για εμβόλια: Johnson & Johnson και AstraZeneca σημαντικά όπλα

Τι υποστηρίζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ σχετικά με τα δυο εμβόλιο που έχουν προκαλέσει προβληματισμό.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον προβληματισμό που προκάλεσε το εμβόλιο της Johnson & Johnson αλλά και για τους φόβους που έχει “γεννήσει” το εμβόλιο της AstraZeneca.

“Ελπίζουμε να δοθεί μια ευνοϊκή απάντηση για να συνεχιστεί το εμβόλιο της Johnson & Johnson καθώς και αυτό αλλά και εκείνο της AstraZeneca είναι σημαντικά όπλα για να πετύχουμε το συντομότερο δυνατό το χτίσιμο του τείχους ανοσίας” τόνισε ο κ. Δημόπουλος.



Σημείωσε δε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να εξηγηθεί παθογενετικά η σχέση του προβλήματος και του εμβολίου της AstraZeneca. “Δεν είναι ο ίδιος ο ιός που προκαλεί τις παρενέργειες αλλά μια ιδιαίτερη κατάσταση” είπε.

