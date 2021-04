Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Στη μοτοσικλέτα η άκρη του νήματος

Οι έρευνες των αρχών είναι εξονυχιστικές και προς κάθε κατεύθυνση. Ψάχνουν μέχρι και στις φυλακές. Τα πρώτα λόγια της συζύγου του.

Γη και ουρανό έχουν κινήσει οι άντρες της ασφάλειας προκειμένου να βρουν την άκρη του νήματος που θα τους οδηγήσει στους εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ. Η αρχή του κουβαριού είναι το επίμαχο μηχανάκι. Το σκουρόχρωμο Beverly, με το οποίο οι δράστες έφτασαν στο σημείο, δολοφόνησαν τον δημοσιογράφο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Όπως όλα δείχνουν οι εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ γνώριζαν κατά γράμμα τις κινήσεις του . Ήταν προετοιμασμένοι για οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί. Οι αρχές προσπαθούν να απομονώσουν μία εικόνα με τον αριθμό κυκλοφορίας του σκούτερ σε κάποιο από τα δεκάδες βίντεο που έχουν αυτή τη στιγμή στην κατοχή τους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εντολή ήταν ρητή... "σκοτώστε τον"...

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι πολύ πιθανό να υπήρχε τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, ο λεγόμενος πληροφοριοδότης. Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ότι θα ήταν στημένος σε σημείο της διαδρομής και ενημέρωσε τους εκτελεστές ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ όντως πλησιάζει προς το σπίτι του. Από εκείνη τη στιγμή το μηχανάκι εμφανίζεται και στους γύρω δρόμους και ξεκινάει η πορεία του για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Στα βίντεο που υπάρχουν από το σημείο της δολοφονίας πλέον εξετάζεται η παρουσία όσων εμφανίζονται στα πλανά προκειμένου να ερευνηθεί αν δικαιολογείται ή όχι η παρουσία τους. Ενώ τις επόμενες ώρες θα περάσουν από το μικροσκόπιο ακόμη και τα κείμενα που είχε γράψει ο Γιώργος Καραϊβάζ. Αυτά ίσως τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πληροφορίες και στοιχεία που συγκεντρώνουν.

"Ηταν πανέξυπνος δε μπορεί να μην έχει αφήσει αποθηκευμένα κάποια πράγματα κάτι κάπου έχει αφησει. Αν δεν του έκλειναν το στόμα θα έτριζαν πολλές καρέκλες του λευκού κολλάρου", δήλωσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Ταξίαρχος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Θανάσης Κατερινόπουλος.

Οι Αρχές αναζητούν πληροφορίες ακόμα και μέσα από τις φυλακές

Πλέον η αστυνομία αναζητά πληροφορίες από παντού, ακόμη και μέσα από τις φυλακές. Αυτό που εξετάζεται είναι τι λέγανε πριν τη δολοφονία όσοι έχουν κατηγορεί για το οργανωμένο έγκλημα αλλά και πως αντέδρασαν μετρά την είδηση της εκτέλεσης του Γιώργου Καραϊβάζ

"Αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη δολοφονία ως χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό όχι λόγω κάποιας παραβατικής δραστηριότητας του θύματος γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει αλλά λόγω του τρόπου δράσης των εκτελεστών", έλεγαν στον ΑΝΤ1 κύκλοι της Αστυνομίας.

Τα πρώτα λόγια της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ

Από τη πρώτη στιγμή της δολοφονίας η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ έχει συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη της ασφάλειας και δηλώνει πρόθυμη να βοηθήσει όσο και όπως μπορεί ώστε να φτάσουν στους δολοφόνους. Μάλιστα φέρεται να τους είπε..

"Ουδέποτε μου είπε ο Γιώργος ότι δέχεται απειλές. Δεν τον είδα να αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα του το τελευταίο διάστημα, δεν πιστεύω να φοβόταν γιατί ποτέ δεν μου είχε πει κάτι", φέρεται να είπε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση από μέλη της οικογένειας.

Σημάδια από σφαίρες σε πολυκατοικία

Εξήντα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας το πρωί εντοπίστηκαν σημάδια από σφαίρες σε πολυκατοικία, οπού αμέσως έσπευσαν άνδρες της ασφάλειας. "Στις 14.15 βρισκόμουν στην κουζίνα και άκουσα σα να πέφτει βράχος από έξω βγήκα δεν είδα τίποτα και μετρά μου είπαν χτυπήθηκε άνθρωπος", δήλωσε η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι σε αυτή την περιπτωση όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα δεν θα βοηθήσει τις έρευνες ωστόσο είναι γεγονός πως θα μπορούσε οποιοσδήποτε περνούσε από το σημείο την ώρα αυτή να κινδυνεύσει.





Νέα σύσκεψη στην Ασφάλεια

δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Στην σύσκεψη σ υμμετείχαν οι προϊστάμενοι των τμημάτων Ανθρωποκτονιών, Εκβιαστών, Ληστειών και οι επικεφαλής τους. Ενημερώθηκαν για τα στοιχεία, τα οποία έχουν καταφέρει να συλλέξουν μέχρι τώρα και ο καθένας μίλησε για το κομμάτι της έρευνας, που του αναλογεί. Βασικό ζητούμενο παραμένει η τ ο σκούτερ, που χρησιμοποίησαν. Θέλουν να το εντοπίσουν, γιατί πιστεύουν ότι ταυτόχρονα θα μάθουν περισσότερα για τις κινήσεις των εκτελεστών. Νέα σύσκεψη έγινε το πρωί στην Ασφάλεια με αντικείμενο τη. Στην σύσκεψη σ





Αν και έχουν συμπληρωθεί τέσσερα 24ωρα από τη στυγνή δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη μοτοσικλέτα, συνεχίζουν την έρευνα επεκτείνωντας την ακτίνα της και σε χιλιόμετρα και χρονικά σε προγενέστερο χρόνο. Σημαντικά στοιχεία για την έρευνα ευελπιστούν να έχουν και από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ελπίζουν να προκύψουν δεδομένα από κινητά τηλέφωνα, δεδομένα που θα τους βοηθήσουν να βρουν τους δυο αναβάτες της μηχανής.





Σε ερώτηση τού ΑΝΤ1 εάν οι εκτελεστές ήρθαν από το εξωτερικό για αυτό το συμβόλαιο θανάτου ή όχι, αξιωματικός που έχει γνώση των ερευνών απάντησε 50-50. Το είπε αυτό γιατί στη χώρα μας άτομα, που θα αναλάμβαναν μία τέτοια ενέργεια, ενώ -παρά τα μέτρα ενάντια στην πανδημία- και πάλι θα μπορούσαν να φτάσουν στη χώρα μας.