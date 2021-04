Κοινωνία

Μητροκτόνος Κεφαλονιάς στον ΑΝΤ1: ζήτησα δεύτερη ευκαιρία αλλά δεν τη βρήκα

Απορρίφθηκε το αίτημα διακοπής της εκτέλεσης της ποινής του 23χρονου που σε κατάσταση μέθης σκότωσε την μητέρα του.

Απορρίφθηκε το αίτημα διακοπής της εκτέλεσης της ποινής, του 23χρονου που το 2018 σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και σκότωσε την μητέρα του στη Κεφαλονιά.

«Έχασα την μητέρα μου και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποινή» λέει ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Από την πρώτη στιγμή όλοι μίλησαν για ατύχημα. Ο 23χρονος πρωτόδικα καταδικάστηκε με 18χρόνια φυλακής, τώρα ζήτησε την διακοπή της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, και παρότι όλοι ακόμη και ο ιερέας της φυλακής κατέθεσαν υπέρ του, το δικαστήριο του απέρριψε το αίτημα.

«Είπαν ότι είναι ατύχημα γιατί το γνωρίζουν όλοι και από τις δυο πλευρές της οικογένειας... Απογοητεύομαι γιατί κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχουν περισσότερη έρευνα ... Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν σωστή η αξιολόγησή τους ή λάθος», είπε στον ΑΝΤ1 ο 23χρονος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ζητά μια δεύτερη ευκαιρία, ο 23χρονος είπε: «εγώ την έχω ζητήσει την δεύτερη ευκαιρία αλλά δεν την βρήκα, ούτε στο δικαστήριο, ούτε στην διακοπή ποινής».

Την νύχτα που έγινε το κακό ο Λεωνίδας , μετά από κατανάλωση αλκοόλ με φίλους του, εισέβαλε με καραμπίνα στο σπίτι του πυροβολώντας . Ο πατέρας του βγαίνοντας έντρομος από το υπνοδωμάτιό του, προσπάθησε να τον αφοπλίσει.



Όπως λέει στον ΑΝΤ1 σήμερα, αυτός τράβηξε κατά λάθος το όπλο και τραυμάτισε την μητέρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να καταλήξει 17ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

«Ήταν ατύχημα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πως ήταν εκείνο το βράδυ. Δεν το πρόσεξα το παιδί... Τράβηξα εγώ το όπλο καταλάθος για να του το πάρω από τα χέρια και έγινε ατύχημα... Και αυτό στεναχωριέται. Δεν το ήθελε να το κάνει... Και η αδελφή της γυναίκας μου και ο αδελφός της, όλοι στηρίζουνε το παιδί», δήλωσε από την πλευρά του στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 23χρονου.

O 23χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός φοιτητή, που διέμενε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της οικογένειάς του, στο ίδιο σπίτι και το εφετείο θα γίνει τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

