Κορονοϊός: πέφτει ο δείκτης θετικότητας - τι “βλέπουν” οι ειδικοί

Τα αυξημένα τεστ, οι μετρήσεις στα λύματα και το ιικό φορτίο στην Αττική. "Ανάσα" παρά το ρεκόρ θανάτων και τα νέα κρούσματα της Τρίτης. Πιο κοντά το... Πάσχα στο χωριό.

Σταδιακή αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ελλάδα "βλέπουν" οι ειδικοί, παρά τα 4309 νέα κρούσματα και το ρεκόρ θανάτων, για το 2021, στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ειδικούς που ενημερώνουν την κυβέρνηση, τα κρούσματα είναι εδώ και έξι ημέρες σταθερά πτωτικά, ενώ τα σημερινά κρούσματα είναι χαμηλότερα από της προηγούμενης Τρίτης και σε σύγκριση με 14 μέρες πριν.

Άλλωστε το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 76070 τεστ κορονοϊού, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας μας. Παράλληλα, ο δείκτης θετικότητας από 5,7% την προηγούμενη Τρίτη μειώθηκε σήμερα στο 5,3%.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι θάνατοι ήταν αυξημένοι καθώς, τόσο οι απώλειες όσο και οι διασωληνωμένοι αποτελούν επακόλουθο των προηγούμενων 10-15 ημερών, όταν είχαν ανακοινωθεί πάρα πολλά κρούσματα.

Το χρονικό της υποχώρησης των κρουσμάτων:

Σήμερα, 13 Απριλίου ήταν 4033, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 Απριλίου, ήταν 4309

Χθες, 12 Απριλίου, ήταν 1606, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 5 Απριλίου ήταν 1866

Στις 11 Απριλίου ήταν 1718, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 4 Απριλίου, ήταν 1955

Στις 10 Απριλίου ήταν 2801, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 3 Απριλίου, ήταν 3232

Στις 9 Απριλίου ήταν 2747, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Απριλίου, ήταν 3080

Στις 8 Απριλίου ήταν 3228, μια εβδομάδα νωρίτερα, την 1η Απριλίου, ήταν 3491

Στις 7 Απριλίου ήταν 3445, μια εβδομάδα νωρίτερα, την 31η Μαρτίου, ήταν 3616

Στις 6 Απριλίου ήταν 4309, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 30 Μαρτίου, ήταν 4340

Στην Αττική πάντως οι νέες μολύνσεις, σε ένα 24ωρο, έφθασαν τις 1812 και στη Θεσσαλονίκη τις 554. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε Κοζάνη και Λάρισα. "Έκρηξη" κρουσμάτων εντοπίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ προβληματισμός επικρατεί σε Εύβοια, Μαγνησία και Καβάλα.

Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο παρατηρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο από 5 έως 11 Απριλίου 2021.

Αποκλιμάκωση και self test μας στέλνουν για... Πάσχα στο χωριό

Η αποκλιμάκωση που “βλέπουν” οι ειδικοί μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση το σχέδιό της για Πάσχα στο χωριό με αρνητικό self test στο χέρι.

Η πρόταση που συζητείται είναι να ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή στα σχολεία. Οι πολίτες θα προμηθεύονται με το ΑΜΚΑ τους το δωρεάν τεστ από το φαρμακείο, θα το κάνουν στο σπίτι, θα καταχωρούν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και από εκεί θα εκδίδουν τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, την οποία θα δείχνουν σε τυχόν έλεγχο της αστυνομίας ή της τροχαίας.

Από την Πέμπτη θα διατεθούν τα ατομικά τεστ και σε άλλες κατηγορίες πολιτών με στόχο το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 19 Απριλίου χωρίς ραντεβού αλλά πάντα με το τρίωρο μήνυμα στο 13032.

Με όπλο τα τεστ θα ανοίξει και η εστίαση, ίσως λίγο πριν τον τουρισμό. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να λειτουργήσει στις 7 Μαΐου. Μάλιστα μέχρι το Πάσχα υπολογίζεται ότι θα έχει εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού.

Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες που ανήκουν στη β κατηγορία και στις 21 Απριλίου για τα άτομα ηλικίας 55-59 ετών. Ακολουθούν, τρεις μέρες αργότερα, οι πολίτες 50 με 54 ετών. Οι 40αρηδες αναμένεται να μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους από τον Μάιο.

